عربي-دولي

كييف: رفض فرنسا وألمانيا انضمامنا للناتو سبب الحرب

Lebanon 24
10-04-2022 | 13:30
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مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا للشهر الثاني، أكد وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا، الأحد، أن الحرب لم تكن لتحدث لو وافقت فرنسا وألمانيا على انضمام بلاده لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
ودعا في تغريدة عبر حسابه في تويتر إلى درس تأثيرات الدعاية السياسية الروسية، معتبرا أنها مهّدت لارتكاب فظائع في بوتشا، المدينة القريبة من كييف والتي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها في 31 آذار.

كما تابع "أحض باحثي العالم أجمع على درس الأسباب التي أدت إلى ما شهدناه في بوتشا".

جاءت هذه التصريحات بعد أيام قليلة من اتهام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي الأسبق، مجددا بمنع انضمام بلاده للناتو.

وقال زيلينسكي في بلدة بوتشا الاثنين الماضي، إن ميركل والرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي كانا واقعين تحت تأثير روسيا خلال إصدار قرارات قمة الناتو في بوخارست في عام 2008، وفقا لما نقله المكتب الرئاسي الأوكراني.

وكان قد تم اكتشاف قتل العديد من المدنيين في هذه البلدة القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف بعد انسحاب الجيش الروسي منها.
 
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