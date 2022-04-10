17
o
بيروت
22
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
وزير الخارجية السوري يوجه رسالة إلى غوتيريش احتجاجا على العدوان الإسرائيلي
Lebanon 24
10-04-2022
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد رسالة احتجاجية على العدوان الإسرائيلي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وقال المقداد في الرسالة إن "استمرار كيان الاحتلال الإسرائيلي في شن الاعتداءات ضد سوريا بات يرقى لمستوى العدوان الممنهج والنمطي".
وشدد الدبلوماسي السوري على أن "عدم إدانة هذه الاعتداءات المتكررة بات يُشجع كيان الاحتلال الإسرائيلي على التمادي والاستمرار والتوسع في دائرة العدوان على الأراضي السورية ويضع مصداقية الأمم المتحدة وفاعلية هيئاتها وأجهزتها المختصة على المحك".
وأكد وزير الخارجية على موقف سوريا القائم على "رفض العدوان وتعريض الأمن والسلم في الشرق الأوسط لمخاطر حقيقية".
وأوضح أن دمشق طالما حذرت من تبعات وعواقب استمرارها خاصة وأنها تمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين وخرقا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.
وتصدت الدفاعات الجوية السورية مساء يوم السبت لعدوان إسرائيلي في سماء منطقة مصياف بمحافظة حماة وسط البلاد.
تابع
الأكثر قراءة
ممثلة لبنانية مرشحة للانتخابات على لائحة "التيار الوطني".. والجمهور: "يي طلعتي عونية"! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية مرشحة للانتخابات على لائحة "التيار الوطني".. والجمهور: "يي طلعتي عونية"! (فيديو)
02:00 | 2022-04-10
10/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هلع وخوف.. ماذا جرى على متن رحلة الميدل ايست؟ (فيديو)
Lebanon 24
هلع وخوف.. ماذا جرى على متن رحلة الميدل ايست؟ (فيديو)
11:56 | 2022-04-10
10/04/2022 11:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
طقس لبنان سينقلب.. إليكم موعد انخفاض الحرارة وعودة الأمطار والرعد!
Lebanon 24
طقس لبنان سينقلب.. إليكم موعد انخفاض الحرارة وعودة الأمطار والرعد!
04:53 | 2022-04-10
10/04/2022 04:53:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الأنظار نحو هذا المطران
Lebanon 24
الأنظار نحو هذا المطران
01:15 | 2022-04-10
10/04/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كما في لبنان كذلك في السويد
Lebanon 24
كما في لبنان كذلك في السويد
03:30 | 2022-04-10
10/04/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2022-04-10
مسؤول أميركي: موسكو تعيّن قائداً جديداً للحرب في أوكرانيا
16:52 | 2022-04-10
ماكرون يعلق على نتائج الجولة الأولى ويحشد ضد لوبان
16:30 | 2022-04-10
عمران خان: هناك مؤامرة خارجية لتغيير النظام في باكستان
16:00 | 2022-04-10
سوريا تبحث مع إيران تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
15:30 | 2022-04-10
اجتماع افتراضي بين بايدن ومودي الاثنين
15:02 | 2022-04-10
الجولة الثانية من الانتخابات.."دعم رباعي" لماكرون أمام لوبان
فيديو
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
10:52 | 2022-04-09
11/04/2022 00:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
17:00 | 2022-04-08
11/04/2022 00:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
08:48 | 2022-04-08
11/04/2022 00:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact