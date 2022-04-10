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اجتماع افتراضي بين بايدن ومودي الاثنين

Lebanon 24
10-04-2022 | 15:30
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أعلن البيت الأبيض يوم الأحد أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعقد مباحثات عبر الفيديو مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الاثنين.

وسيتم التطرق خلال الاتصال إلى الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وجائحة كوفيد وأزمة المناخ، علاوة على الحرب في أوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة جين بساكي إن جو بايدن سيناقش "عواقب الحرب الروسية على أوكرانيا وكيفية التخفيف من تأثيرها المزعزع على الإمدادات الغذائية العالمية وسوق المواد الأولية".

ولم يتوصل الزعيمان إلى إدانة مشتركة للعملية العسكرية الروسية خلال آخر اتصال بينهما مطلع مارس في إطار اجتماع التحالف الرباعي للحوار الأمني "كواد" الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند.

وامتنعت الهند عن التصويت على قرارات في الأمم المتحدة تفرض عقوبات على موسكو.

وأشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي التقى ناريندرا مودي في نيودلهي مطلع أبريل، بموقف الهند المتوازن تجاه النزاع.

من جهته، يجد بايدن على العكس من ذلك الهند "مترددة" في ردها على العملية العسكرية في أوكرانيا.
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