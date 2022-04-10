عربي-دولي

ماكرون يعلق على نتائج الجولة الأولى ويحشد ضد لوبان

Lebanon 24
10-04-2022 | 16:52
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شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كل الفرنسيين الذين صوتوا له، خلال كلمته الأولى بعد وصوله للمرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، مساء الأحد.

وقال ماكرون خلال الكلمة: " أشكر كافة الفرنسيين الذين صوتوا لي".

ودعا إيمانويل ماكرون بعد التأهل إلى الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية، إلى " تجاوز الخلافات والتجمع في حركة وطنية موحدة من أجل بلدنا".
وأكد ماكرون أنه سيقوم بتطبيق برنامجه "للانفتاح والاستقلال الأوروبي"، الذي دافع عنه بشكل دائم.

وقال ماكرون: "أدعو الفرنسيين على الرغم من خلافاتهم للتصويت لي في الدورة الثانية من الانتخابات".

وطالب الرئيس الفرنسي جميع الفرنسيين إلى "التصدي لليمين وأقصى اليمين والانضمام لمعسكرنا".

وشدد ماكرون على أن انتخابات الجولة الثانية ستكون "حاسمة" لفرنسا وأوروبا.

وحسب استطلاعات الرأي الأولية، فإن ماكرون حصل على 28.6 بالمئة من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية، فيما حصلت مارين لوبان على 24.4 بالمئة من الأصوات.

ويعد ماكرون المرشح الأوفر حظا للفوز بولاية ثانية، إلا أن الساعات القليلة التي سبقت فتح مراكز الاقتراع شهدت تقلصا في الفجوة بينه وبين مرشحة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان.
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