ماكرون يتصدّر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية 

تأهّل إيمانويل ماكرون (28.5 بالمئة) ومارين لوبان (23.6 بالمئة) الأحد للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية حسب تقديرات أولية لمعهد "إبسوس".

وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 65 بالمئة حتى الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وتنافس في هذه المرحلة من الاستحقاق 12 مرشحاً.