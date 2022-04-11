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عربي-دولي
"سنحرر لوغانسك ودونيتسك"...وهذا ما قاله رمضان قديروف عن مدينة كييف الاوكرانية!
Lebanon 24
11-04-2022
|
01:00
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قال رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القوات الروسية ستهاجم مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة وكذلك العاصمة الأوكرانية كييف وغيرها من المدن.
وأضاف في تسجيل مصور بث على قناته على تيليغرام "سيكون هناك هجوم... ليس على ماريوبول فحسب ولكن أيضا على أماكن ومدن وقرى أخرى (في أوكرانيا)".
وتابع "سنحرر لوغانسك ودونيتسك بالكامل في المقام الأول... ثم نستولي على كييف وجميع المدن الأخرى".
المصدر:
سكاي نيوز
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