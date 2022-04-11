أول مسؤول أوروبي يلتقي بوتين.. قمة روسية نمساوية في موسكو

يلتقي المستشار النمساوي كارل نيهامر بنظيره الروسي الاثنين في موسكو ليكون أول مسؤول أوروبي يجتمع مع فلاديمير بوتين منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 شباط.

وقال متحدث باسم المستشار الذي زار أوكرانيا السبت إنه "سيتوجه (إلى موسكو) بعدما أبلغ برلين وبروكسل والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي" بهدف تشجيع الحوار.