عربي-دولي

أول مسؤول أوروبي يلتقي بوتين.. قمة روسية نمساوية في موسكو

Lebanon 24
11-04-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-940996-637852585530828174.jpg
Doc-P-940996-637852585530828174.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يلتقي المستشار النمساوي كارل نيهامر بنظيره الروسي الاثنين في موسكو ليكون أول مسؤول أوروبي يجتمع مع فلاديمير بوتين منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 شباط.
 
وقال متحدث باسم المستشار الذي زار أوكرانيا السبت إنه "سيتوجه (إلى موسكو) بعدما أبلغ برلين وبروكسل والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي" بهدف تشجيع الحوار.
 
وأكّد المتحدث أن المستشار النمساوي سيكون أول مسؤول أوروبي يلتقي بوتين منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف أن نيهامر هو من بادر ورتب للاجتماع خلال زيارته لأوكرانيا، راغبًا في "بذل كل ما في وسعه لتحقيق تقدم نحو السلام" حتى لو كانت الفرص ضئيلة.

وينوي البحث مع الكرملين في "جرائم الحرب" في مدينة بوتشا قرب كييف التي زارها السبت.

وكان نيهامر الذي عاد إلى فيينا الأحد قد التقى في كييف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال المتحدث "من المهمّ، في إطار حيادنا، أن ندعم أوكرانيا على المستويين الإنساني والسياسي".

والنمسا عضو في الاتحاد الأوروبي ولكنها ليست عضوًا في حلف شمال الأطلسي، ونددت بالإجراءات الروسية في أوكرانيا وطردت هذا الأسبوع أربعة دبلوماسيين روس.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2022-04-11
03:30 | 2022-04-11
03:00 | 2022-04-11
02:30 | 2022-04-11
02:30 | 2022-04-11
02:00 | 2022-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website