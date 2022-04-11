عربي-دولي

زيلنسكي يحذر من أسبوع حاسم.. "الروس سيضربون بقوة شرقا"

Lebanon 24
11-04-2022 | 02:00
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مع تصاعد الاستنفار شرق البلاد، بين القوات الروسية والأوكرانية، حذر الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي في أحدث فيديو له بث ليل الأحد الإثنين، على مواقع التواصل، من أن الأسبوع المقبل سيكون مهما جدا ومتوترا.

كما شدد على أن القوات الروسية ستعمد إلى تنفيذ عمليات أكبر وأوسع في شرقي البلاد.

تكثيف للهجمات
ونبه من أن الروس قد يكثفون الهجمات الصاروخية، والقاء القنابل الجوية، إلا أنه أكد في الوقت عينه أن القوات الأوكرانية مستعدة للرد.

وكانت السلطات الأوكرانية أكدت مرارا خلال الأيام الماضية أن معركة كبيرة مقبلة شرقي البلاد الذي يشكل أولوية لدى موسكو.

وأمس أيضا أوضح ميخايلو بودولياك مستشار زيلنسكي أن "البلاد مستعدة لمعارك كبيرة لاسيما في لإقليم دونباس".
المصدر: العربية
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