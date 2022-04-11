فرار الآلاف من المناطق الشرقية .. أوكرانيا تطلب مزيدا من الأسلحة

قصفت القوات الروسية عدة بلدات في شرق أوكرانيا الأحد، ودمرت مطارًا وألحقت أضرارًا بعدة أهداف مدنية، مع اقتراب الحرب نحو مرحلة جديدة محورية.ويقول خبراء إن هجومًا واسع النطاق في الشرق يمكن أن يبدأ في غضون أيام، على الرغم من استمرار التساؤلات حول قدرة القوات الروسية المستنزفة والمحبطة معنويا على غزو المزيد من الأراضي بعد أن صد المدافعون الأوكرانيون مساعيهم للاستيلاء على العاصمة كييف.ودفع تحول الحرب والمخاوف من مواجهة عسكرية واسعة النطاق على أرض مفتوحة المسؤولين الأوكرانيين إلى الدعوة الدول الغربية مرة أخرى؛ لتكثيف جهودها لتوريد الأسلحة لتعزيز موقف كييف في ساحة المعركة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".ودعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى دعم عسكري وسياسي أقوى، بما في ذلك أعضاء الناتو الذين نقلوا أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا منذ غزو روسيا، لكنهم رفضوا بعض الطلبات خوفًا من الانجرار إلى الحرب.وقال زيلينسكي في رسالة مصورة بثت في وقت متأخر من الليل، إن مستقبل أوكرانيا لم يكن وحده على المحك: عدوان روسيا "لم يكن الهدف منه الاكتفاء بأوكرانيا وحدها.. المشروع الأوروبي بأكمله هو الهدف".وأضاف زيلينسكي: "لذا فإن دعم رغبة أوكرانيا في السلام.. ليس مجرد واجب أخلاقي على جميع كل الديمقراطيات، وكل قوى أوروبا.. هذه، في الواقع، استراتيجية دفاع عن كل دولة متحضرة".وتوقع معهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحاث أميركي، أن تركز القوات الروسية هجومها على الحافة الشمالية لقوس على شكل منجل في شرق أوكرانيا حيث استولى الانفصاليون الموالون لروسيا والقوات الروسية على الأراضي.وقال محللو المعهد إن القوات الروسية "ستجدد العمليات الهجومية في الأيام المقبلة” من بلدة إيزيوم الواقعة جنوب شرق خاركيف في محاولة للوصول إلى سلوفينيا، حتى الجنوب الشرقي. لكن من وجهة نظرهم، "لا تزال نتائج العمليات الروسية المقبلة في شرق أوكرانيا موضع شك كبير".وقال وزير الخارجية الأوكراني لحلف الناتو الأسبوع الماضي، إن المعارك في الشرق ستبدو أشبه بمعارك "الحرب العالمية الثانية، بعمليات كبيرة، وآلاف الدبابات والعربات المدرعة والطائرات والمدفعية. وأنواع مختلفة من الأسلحة".وحذرت سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة، أوكسانا ماركاروفا، الأحد، في لقاء على قناة "سي بي إس" من روسيا تستعد لشن هجوما واسع النطاق على شرق أوكرانيا. وقالت "القوات الروسية ما زال لديهم الكثير من المعدات. ويبدو أنهم سيستخدمون كل ذلك. لذلك نحن نستعد لكل شيء ".من جانبه، قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، لشبكة سي بي إس" إن الولايات المتحدة تكثف جهودها لتزويد كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية.وأشار سوليفان إلى أن بعض الخطوات تشمل الحصول على أنظمة أسلحة مألوفة للقوات الأوكرانية بالفعل، مثل نظام الدفاع الجوي S-300 الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية والذي قدمته سلوفاكيا وساهمت فيه الولايات المتحدة بمكون رئيسي. وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة تدرس أيضًا أنظمة قد تتطلب بعض التدريب للقوات الأوكرانية.الإخلاء على الفورمن جانبهم، حث المسؤولون في مقاطعة لوهانسك الشرقية الناس على الإخلاء على الفور، قائلين إن المنطقة قد تواجه معركة "قبيحة ودموية للغاية".الأحد، دمرت الهجمات الروسية مدرسة وأصابت مبنيين سكنيين، وفقًا لحاكم لوهانسك، سيرهي هايداي، لكن لم ترد أنباء عن سقوط قتلى.وبحسب لبيانات الأمم المتحدة، فقد فر أكثر من 4.5 مليون أوكراني من البلاد منذ الغزو الروسي في 24 شباط، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم مع استمرار القتال.كما واصل الأوكرانيون الفرار من شرق أوكرانيا عبر الممرات الإنسانية، على الرغم من أن السلطات قالت إن القوات الروسية أعاقتها بانتهاك وقف إطلاق النار وأوقفت الحافلات عند نقاط التفتيش.وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك إن حوالي 2800 شخص فروا من مناطق النزاع عبر الممرات الإنسانية الأحد.وفي ماريوبول، كانت روسيا تنشر مقاتلين شيشانيين معروفين بكونهم شرسين بشكل خاص. الاستيلاء على المدينة الواقعة على بحر آزوف من شأنه أن يمنح روسيا جسراً برياً إلى شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها روسيا من أوكرانيا قبل ثماني سنوات.ويفتقر السكان إلى الطعام والماء والكهرباء منذ أن حاصرت القوات الروسية المدينة، مما زاد من صعوبة عمليات الإجلاء وتوفير الإغاثة الطارئة.وقال سيرغي بيتروف، أحد سكان ماريوبول، لوكالة الأسوشيتدبرس، واصفًا اقترابه من الموت: "انا في صدمة. أنا لا أفهم ما يحدث. لدي ثقب في الجراج ينطلق منه الدخان. دخلت قذيفة وانقسمت إلى قسمين لكنها لم تنفجر. ... أخبرتني والدتي أنني ولدت من جديد في ذلك اليوم".