هل تأتي العقوبات الروسية بثمارها أم لا؟

بعد ستة أسابيع من قيام الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع بتسليح النظام المالي العالمي لفرض أقسى عقوباتها على روسيا، أصبحت الانقسامات واضحة.وبحسب موقع "نيويورك ماغازين" الأميركي،"بحلول يوم الخميس، ارتفعت قيمة الروبل مقابل الدولار إلى ما كانت عليه ما قبل اندلاع الحرب، في إشارة إلى أن ضوابط رأس المال التي وضعها البنك المركزي للبلاد أتت بنتيجة. مع استمرار ارتفاع العملة يوم الجمعة، فاجأ البنك المركزي الروسي العالم بخفض أسعار الفائدة 3 نقاط مئوية إلى 17 في المائة - لا تزال مرتفعة، لكنها إشارة إلى أن الموقف الدفاعي للبلاد كان عدوانيًا للغاية. لا تزال الدول الأوروبية تشتري الطاقة من الشركات العملاقة التي تديرها الدولة مثل غازبروم، مما يغمر روسيا باليورو والدولار التي يمكن استخدامها بعد ذلك من قبل أكثر من 200 مصرف غير خاضع للعقوبات".وتابع الموقع، "لقد وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات بأنها "إعلان حرب"، وربما هي كذلك، إلا أنها شكلت حملة دعائية للكرملين أثناء تصعيده لحربه في أوكرانيا. لا يجب أن ننسى أن روسيا كانت مستعدة لذلك. باعتبارها واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي حوالي 1.8 تريليون دولار، استفاد الرئيس الروسي من أهم أصول البلاد، كاحتياطيات النفط والغاز الطبيعي، بحيث أصبحت دول مثلا ألمانيا تعتمد عليها بشكل أكبر من أي وقت مضى. إلا أنه، ووفقًا للاقتصادي بجامعة كولومبيا، آدم توز، فقد تم تصميم الميزانية الروسية قبل الغزو لتحقيق التوازن إذا انخفض سعر النفط إلى 44 دولارًا للبرميل، مما يعني أنها كانت قادرة على جني الكثير من الأموال. منذ عام 2014، عندما واجه بوتين العقوبات الغربية لضم شبه جزيرة القرم، تم إنتاج المزيد من السلع الروسية محليًا وتمت إعادة هيكلة الديون لتسديدها بالعملة المحلية. في الفترة التي سبقت الحرب، أزالت روسيا نفسها فعليًا من النظام العالمي حيث كانت تنفق في الوقت الذي زادت فيه من تشابك جيرانها الذين كانوا يمنحونها المال، وبالنظر إلى حجم الدولة وقوتها، جعل هذا الأمر من الصعب على العالم عكس المسار".وأضاف الموقع، "هذا لا يعني أن العقوبات ليس لها أي تأثير. فالعقوبات لها تأثير كبير على الاقتصاد الروسي. تقول إلينا ريباكوفا، نائبة كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي ومقره واشنطن العاصمة، "سنواجه على الأرجح أشد أزمة شهدتها روسيا في التاريخ الحديث". تم تجميد الحسابات الخارجية للبنك المركزي الروسي، ما منعه من الوصل إلى مئات المليارات من الدولارات واليورو. كما وتم طرد أكبر المصارف الروسية من نظام "سويفت"، مما يحد من قدرة الدولة على أداء الوظائف المالية الأساسية. وفقًا لوكالة "موديز"، غادرت أكثر من 400 شركة دولية روسيا - بما في ذلك ماكدونالدز وستاربكس وحتى جولدمان ساكس - مما أدى إلى "تسريح جماعي للعمال من شأنه أن يضعف الدخل الفردي". تشير ريباكوفا إلى أن العديد من الروس يحاولون مغادرة البلاد، وأن هجرة الأدمغة إلى بلدان أخرى في أوروبا وجنوب شرق آسيا قد يكون له تأثير طويل الأمد على اقتصاد البلاد. وبالطبع، هناك مطاردة عالمية لكل يخت وشقة فاخرة مملوكة من الأوليغارشية الروسية، بالإضافة إلى عقوبات أخرى من حظر التجارة والسفر".وبحسب الموقع، "إن الإنطباع بأن العقوبات عزلت اقتصاد بوتين عن الأسواق العالمية ليس واقعاً. يقول آدم سميث، الشريك في "جيبسون دن" الذي ساعد، بصفته مستشارًا كبيرًا سابقًا في وزارة الخزانة الأميركية، في صياغة عقوبات ضد روسيا في عام 2014: "لم يتم استبعاد روسيا من النظام المالي". في حين أن الكثير من البلدان المستهلكة في العالم اتحدت معًا ضد روسيا، إلا أن العديد من أكبر الاقتصادات في العالم - بما في ذلك الصين والهند والبرازيل وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية - كانت أكثر استيعابًا، سواء كانت تبحث عن أعمال مع الدولة أو ترفض الانضمام إلى العقوبات. وأضاف سميث: "هناك أكثر من 250 مصرفاً في روسيا؛ الغالبية العظمى منهم لم تطلها العقوبات. لذلك هناك بالتأكيد طريقة للانخراط في التجارة الدولية وليس بالضرورة عبر المصارف الكبرى، أو عبر نظام "سويفت". أعتقد أن هذا ما سيقوم به الروس". إذا كنت تريد أن ترى كيف يقوض الغرب عقوباته، فلا تنظر إلى أبعد من مبيعات النفط والغاز الروسية. هذه الصفقات، التي تم التفاوض عليها قبل الحرب، هي بالدولار واليورو. بينما حاول بوتين في السابق إقناع الدول "غير الصديقة" بدفع ثمن الطاقة بالروبل، لم يكن هذا هو الحال بالفعل. تشير ريباكوفا إلى أن جميع تلك المصارف غير الخاضعة للعقوبات لا يزال بإمكانها الاحتفاظ بالعملات الأجنبية - وهي تعمل بشكل فعال كبديل لبعض العملات الأجنبية المجمدة والتابعة للبنك المركزي الروسي. وأضافت: "شكلت العقوبات المفروضة على البنك المركزي ضربة كبيرة لمبدأ الحصانة الروسي. بالنسبة لهم، سيكون من المهم، بهدف تأمين الاستقرار المالي، تكديس الاحتياطيات الأجنبية"."وبحسب الموقع، "مع تكيف روسيا مع العقوبات، صعدت الولايات المتحدة عقوباتها المالية، وعزلت أكبر المصارف في البلاد واستهدفت ابنتي بوتين. ومع ذلك، لم يكن لها تأثير اقتصادي واسع على كيفية عمل الدولة. وقال سميث: "هناك اقتصاديون متطورون يديرون الاقتصاد في روسيا. هذه ليست اختراقات، أليس كذلك؟ إنهم يعلمون ما يفعلون". من المتوقع أن تضر العقوبات المختلفة التي لم تؤثر بشكل كامل بعد، مثل ضوابط التصدير على أشباه الموصلات ومعدات الكمبيوتر الأخرى، بالاقتصاد الروسي فقط في المستقبل. وختم سميث بالقول: "بعض العقوبات ليست مصممة في الواقع لممارسة ضغط كبير وصعب حتى الآن، لكنها ستصبح عما قريب"."