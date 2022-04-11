بوربوك تدعو إلى "الإبداع" في تزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

اعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك في تصريح اوردته "روسيا اليوم": "من الواضح أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من الدعم العسكري لتتمكن من الدفاع عن نفسها. إننا نقوم بذلك جنبا إلى جنب مع شركائنا الدوليين، جنبا إلى جنب مع شركائنا الأوروبيين، نقدم ملايين أخرى . ولكن من الواضح أن أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من المواد العسكرية أولا وقبل كل شيء الاسلحة الثقيلة، والآن لا وقت للأعذار، حان الوقت للإبداع والبراغماتية".وأشارت إلى أن الحرب في أوكرانيا تؤثر أيضا على الوضع الغذائي في جميع أنحاء العالم، مضيفة قولها: "إننا نشهد بالفعل ارتفاعا هائلاً في أسعار المواد الغذائية في العالم، وسيكون لهذا عواقب وخيمة"، واصفة "إحدى الأولويات الرئيسة للاتحاد الأوروبي"، بأنها تتمثل في الإمدادات الغذائية للمناطق المتضررة بشكل خاص، مشيرة كذلك إلى إنها ستسافر إلى منطقة الساحل الإفريقي يوم الاثنين لمناقشة قضايا الغذاء مع الممثلين في تلك المناطق.