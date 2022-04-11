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دمشق تتسلم هدية من البابا فرنسيس

Lebanon 24
11-04-2022 | 07:30
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تسلمت وزارة الصحة السورية اليوم الاثنين، 4 أجهزة تنفس اصطناعي مقدمة من البابا فرنسيس.

وسلم السفير البابوي في دمشق، الكاردينال ماريو زيناري، أجهزة التنفس الاصطناعي، المقدمة من البابا فرنسيس، إلى وزارة الصحة السورية.
المصدر: روسيا اليوم
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البابا فرنسيس

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