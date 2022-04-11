دمشق تتسلم هدية من البابا فرنسيس

تسلمت وزارة الصحة السورية اليوم الاثنين، 4 أجهزة تنفس اصطناعي مقدمة من البابا فرنسيس.



وسلم السفير البابوي في دمشق، الكاردينال ماريو زيناري، أجهزة التنفس الاصطناعي، المقدمة من البابا فرنسيس، إلى وزارة الصحة السورية.