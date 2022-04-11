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ملكة بريطانيا تكشف معاناتها من كورونا: منهك ووباء رهيب

Lebanon 24
11-04-2022 | 09:00
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كشفت إليزابيث ملكة بريطانيا في حديث مع عاملين في المجال الصحي، عن تجربتها مع الإصابة بكوفيد-19.

وقالت الملكة إليزابيث إن كوفيد-19 يترك المرء "منهكا ومرهقا جدا"، واصفة المرض بـ"الوباء الرهيب".

وتحدثت الملكة عبر الفيديو إلى العاملين في الخدمة الصحية الوطنية في مستشفى لندن الملكي والذين ساعدوا في بناء وتشغيل وحدة تضم 155 سريرا للتعامل مع زيادة عدد المرضى الذين يحتاجون إلى مساعدة في التنفس.

وجاء حديث الملكة إلى الموظفين بمناسبة الافتتاح الرسمي لوحدة إليزابيث بالمستشفى، وفقما ذكرت "رويترز".

وتحدثت الملكة أيضا إلى آصف حسين الذي كان مريضا بشدة بسبب كوفيد-19 وفقد أفراد عائلته بسبب الفيروس.

وسألت الملكة عن كيفية تغلب المرضى على عدم تمكنهم من رؤية أفراد الأسرة، قائلة: "من الواضح أنها كانت تجربة مخيفة للغاية".

وأُصيبت ملكة بريطانيا البالغ عمرها 95 عاما بكوفيد في فبراير الماضي، ووُصفت حالتها بأنها كانت تعاني من أعراض خفيفة تشبه البرد، وعادت لاحقا إلى ممارسة بعض المهام البسيطة.

وقلصت إليزابيث، التي تكمل 96 عاما في وقت لاحق من الشهر الحالي، ارتباطاتها منذ دخولها المستشفى لليلة واحدة في أكتوبر الماضي بسبب مرض غير محدد.
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