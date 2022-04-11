أين يعيش المليارديرات؟.. خريطة بالأرقام تكشف توزعهم

نشر موقع "العربية نت" تقريراً تحت عنوان: "أين يعيش المليارديرات ؟.. خريطة بالأرقام"، وجاء فيه:

ووفقاً للقائمة التي نشرتها "Statista"، واطلعت عليها "العربية.نت"، أن عدد المليارديرات في أميركا بلغ 867 مليارديرا في آخر إصدار للقائمة.ويقارن هذا الرقم مع الصين، صاحبة المرتبة الثانية عالمياً بنحو 607 ملياردير، فيما تحتل الهند المركز الثالث برصيد 165 مليارديرا.وبحسب "فوربس"، ارتفع عدد المليارديرات عالمياً بنحو 236 مليارديراً جديداً في العام الماضي، مما يُترجم إلى متوسط 4.5 مليارديرات جدد كل أسبوع.وكانت ألمانيا، أكبر دول أوروبا من حيث عدد المليارديرات بنحو 134 ملياردير، تلتها روسيا بنحو 83 ملياردير.