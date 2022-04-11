عربي-دولي

أحدث نتائج الانتخابات الفرنسية بالأرقام.. ماكرون يتقدّم على لوبن

Lebanon 24
11-04-2022 | 08:31
A-
A+
Doc-P-941154-637852880142255180.jpg
Doc-P-941154-637852880142255180.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تصدر الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس بحصوله على  27,85 في المائة من الأصوات، متقدماً مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن (23,15) التي سيواجهها في الدورة الثانية، فيما خرج مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون من السباق بعد حصوله على 21,95 في المائة بحسب النتائج النهائية الصادرة عن وزارة الداخلية.
 
وبلغت نسبة المقاطعة 26,31 في المائة من الناخبين المسجلين، وهو أعلى مستوى لدورة أولى من انتخابات رئاسية بعد نسبة 28,4 في المائة المسجلة في 2002.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2022-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:36 | 2022-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2022-04-11
11:00 | 2022-04-11
10:30 | 2022-04-11
10:00 | 2022-04-11
09:30 | 2022-04-11
09:00 | 2022-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website