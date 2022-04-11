اختتام اللقاء بين الرئيس بوتين والمستشار النمساوي نهامر

أكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي كارل نهامر اختتما محادثاتهما في مقر إقامة الرئيس بوتين في "نوفو أوغاريوفو".

وقال بيسكوف للصحفيين: "نعم، انتهى الاجتماع"، فيما لم يحدد المدة التي استمرت فيها المحادثة بين الرئيس والمستشار.وهذا هو أول اتصال بين قادة البلدين منذ تولي نهامر منصبه في أواخر العام الماضي، كما أصبح المستشار النمساوي أول زعيم لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي يزور روسيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير الماضي.وأشار بيسكوف في وقت سابق، إلى أن "الموضوع الرئيسي للقاء هو الوضع حول أوكرانيا، ولكن من ناحية أخرى، فإن الغاز مهم ولا يمكن استبعاد مناقشته أيضا، لأن هذا الموضوع وثيق الصلة جدا بالجانب النمساوي".وقال: "المحادثة تم التخطيط لها خلف أبواب مغلقة، ولم يتم تقديم بيانات بروتوكولية أو السماح للصحافة"، وأن الصيغة تمت بطلب من الجانب النمساوي.من جهتها، أشارت وسائل إعلام نمساوية الاثنين، إلى أن الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي نهامر في موسكو استمر لمدة 90 دقيقة.وأفادت صحيفة "كرونين" النمساوية بانتهاء المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي كارل نهامر.وصرح المستشار النمساوي بعد محادثاته مع الرئيس بوتين بأنه أجرى محادثة صعبة ومفتوحة للغاية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء النمساوية.وذكرت وكالة تاس الروسية نقلا عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الاجتماع عقد في مقر إقامة بوتين في نوفو أوغاريوفو بالقرب من موسكو.