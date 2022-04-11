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بوريل: وقف النفط والغاز من روسيا لن يوقف الجيش الروسي

Lebanon 24
11-04-2022 | 13:30
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قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "الدول التي تعتمد على النفط والغاز الروسيين يصعب عليها التخلي عنهما".
وقال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، رأى بوريل إن "الرفض المحتمل من جانب الاتحاد الأوروبي لاستخدام النفط والغاز من روسيا لن يوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا"، مضيفا: "دعونا لا نتوهم.. إذا توقفنا عن استيراد الغاز والنفط اليوم، فلن يوقف هذا الجيش الروسي في الأسابيع المقبلة".
وأشار إلى أن وزراء خارجية الاتحاد ناقشوا إمكانية فرض حظر على استيراد النفط الروسي، لكن "لم تتخذ أي قرارات"، مشددا على أن "الاتحاد الأوروبي مستعد لمواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا بالإضافة إلى 1.5 مليار يورو المخصصة بالفعل لهذا الغرض".
المصدر: روسيا اليوم
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