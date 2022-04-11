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ميناء ماريوبول الاستراتيجي تحت سيطرة الانفصاليين

Lebanon 24
11-04-2022 | 14:30
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أعلن زعيم الانفصاليين الموالين لموسكو في منطقة دونيتسك، دينيس بوشيلين، يوم الاثنين، سيطرة قواته "بشكل كامل" على منطقة المرفأ في مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية، الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا، والتي يحاصرها الجيش الروسي منذ أكثر من شهر.
وقال دينيس بوشيلين، عبر قناة "بيرفي كانال" الروسية: "فيما يخص مرفأ ماريوبول، فقد أصبح تحت سيطرتنا".
ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن ممثل الجيش الانفصالي، إدوارد باسورين، قوله إن "آخر المدافعين الأوكرانيين يتركزون حاليا في مصنعي أزوفستال وأزوفماش الضخمين".
وكان باسورين قد أكد صباح الاثنين السيطرة على 80 بالمئة من منطقة المرفأ، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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