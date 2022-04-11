البنتاغون: قوات روسيا تعزز مواقعها شرقا.. "ولا تدريبات" لأوكرانيين في أميركا

قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الاثنين، أن الولايات المتحدة "تواصل تقديم المعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا والعمل مع الشركاء والحلفاء لمدها بأنظمة دفاعية بعيدة المدى".ونفى المسؤول وجود خطط لتدريب قوات أوكرانية في الولايات المتحدة، موضحا أن المجموعة التي تلقت التدريب هناك مؤخرا جاءت قبل بدء الغزو لحضور تدريب مجدول قبل فترة طويلة.وحوصل الوضع الميداني، قال إن وتيرة القصف الصاروخي الروسي على أوكرانيا تراجعت خلال اليومين الأخيرين وتتركز في شرق البلاد، مع بدء تعزيز القوات إمداداتها هناك في دونباس بينما تتقدم في آزيوم.وأفاد المسؤول الدفاعي الأميركي بأن الروس يعززون مواقعهم جنوب غرب مدينة دونيتسك الانفصالية في دونباس، وهناك نحو 55 كتيبة مقاتلة منتشرة بين خيرسون ولوغانسك في الشرق.وأوضح أن بعض الوحدات الروسية، التي انسحبت من محيط العاصمة كييف إلى بيلاروس، تتجه الآن نحو الشرق الأوكراني.وأكد وقوع غارة على مطار دينيبرو، الأحد، استهدفت بعض المنشآت "ولكن ليس هناك أي أدلة على تدمير منظومة صواريخ "أس 300"وحول مكاسب القوات الروسية على الأرض، قال إن خيرسون لا تزال تحت السيطرة الروسية، لكنها لم تسيطر على ميكولاييف في الجنوب، فيما لايزال القتال محتدما في ماريوبول في جنوب شرق البلاد من دون أن تسيطر عليها.وأشار إلى محاولات لتعزيز قدرات القوات الروسية التي تقاتل في ماريوبول، عبر السفن الموجودة في بحر آزوف.في غضون ذلك، أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، مارك ميلي، مباحثات هاتفية مع نظيره الأوكراني، فاليري زاليزني، أثنى خلالها على المقاومة الشديدة التي تبديها القوات المسلحة الأوكرانية وأكد له دعم الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها المستمر لأوكرانيا.