عربي-دولي

هنغاريا: مستعدون لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

Lebanon 24
11-04-2022 | 15:30
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أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو استعداد بلاده لدفع ثمن الغاز الروسي بالعملة الروسية، مشيرا إلى أن ذلك ليس انتهاكا لنظام العقوبات الأوروبية ضد موسكو.
وقال سيارتو خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن "لدينا حلا لا ينتهك أي عقوبات، وهو في الوقت ذاته يضمن تزويد هنغاريا بالغاز".
وأشار إلى أن بودابست تخطط لأن تحول شركة CEE Energy التابعة لشركة الطاقة الوطنية الهنغارية MVM، ثمن الغاز باليورو إلى مصرف "غازبروم بنك" الروسي، الذي سيقوم بدوره بتحويل المبلغ إلى الروبل الروسي وإرساله إلى شركة "غازبروم إكسبورت".
وأكد سيارتو إلى أن هنغاريا تعتمد على النفط والغاز من روسيا بشكل كبير.
وكان رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان قد أعرب عن استعداد بلاده عن دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل بعد إعلان موسكو عن قرارها بهذا الشأن.
بدورها اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن تحويل المدفوعات بالروبل سيكون انتهاكا للعقوبات الأوروبية ضد روسيا.
المصدر: روسيا اليوم
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