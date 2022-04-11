شولتز يدعو بوتين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا



وقال شولتز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في برلين، يوم الاثنين: "نحن معا ندعو الرئيس بوتين إلى إعلان وقف إطلاق النار والسماح بنقل المساعدات الإنسانية وإجراء مفاوضات سلام حقيقية".

وأضاف أن أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اتفقوا على العمل من أجل الأمن المشترك في أوروبا، مضيفا أن "أحد شروط ذلك هو الالتزام بمبدأ عدم المساس بالحدود". دعا المستشار الألماني أولاف شولتز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبذل الجهود اللازمة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.وقال شولتز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في برلين، يوم الاثنين: "نحن معا ندعو الرئيس بوتين إلى إعلان وقف إطلاق النار والسماح بنقل المساعدات الإنسانية وإجراء مفاوضات سلام حقيقية".وأضاف أن أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اتفقوا على العمل من أجل الأمن المشترك في أوروبا، مضيفا أن "أحد شروط ذلك هو الالتزام بمبدأ عدم المساس بالحدود".

وشكر شولتز ألبانيا على دعمها للعقوبات ضد روسيا، مشيرا إلى أن برلين ستؤيد إطلاق المناقشات حول انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبي بأسرع ما يمكن.

وأضاف أن منطقة غرب البلقان تتسم "بأهمية استراتيجية" بالنسبة لألمانيا، وأنها "جزء من العائلة الأوروبية".