عربي-دولي

شولتز يدعو بوتين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

Lebanon 24
11-04-2022 | 16:30
A-
A+
Doc-P-941284-637853105995884916.jpg
Doc-P-941284-637853105995884916.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا المستشار الألماني أولاف شولتز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبذل الجهود اللازمة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وقال شولتز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في برلين، يوم الاثنين: "نحن معا ندعو الرئيس بوتين إلى إعلان وقف إطلاق النار والسماح بنقل المساعدات الإنسانية وإجراء مفاوضات سلام حقيقية".
وأضاف أن أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اتفقوا على العمل من أجل الأمن المشترك في أوروبا، مضيفا أن "أحد شروط ذلك هو الالتزام بمبدأ عدم المساس بالحدود".
وشكر شولتز ألبانيا على دعمها للعقوبات ضد روسيا، مشيرا إلى أن برلين ستؤيد إطلاق المناقشات حول انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبي بأسرع ما يمكن.
وأضاف أن منطقة غرب البلقان تتسم "بأهمية استراتيجية" بالنسبة لألمانيا، وأنها "جزء من العائلة الأوروبية".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:39 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:48 | 2022-04-11
16:55 | 2022-04-11
16:31 | 2022-04-11
16:29 | 2022-04-11
16:13 | 2022-04-11
16:00 | 2022-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website