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عربي-دولي
البيت الأبيض: لا خطط حاليا لزيارة بايدن إلى أوكرانيا
Lebanon 24
11-04-2022
|
15:37
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أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الولايات المتحدة لا تخطط حاليا لزيارة الرئيس جو بايدن إلى أوكرانيا، بعد زيارة رئيس الوزراء البريطاني إلى كييف.
وقالت بساكي خلال مؤتمر صحافي، حول الأمر: "لا نخطط حاليا لزيارة من رئيس الولايات المتحدة إلى أوكرانيا".
هذا وأعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان إن بايدن، لا يخطط حاليا لزيارة العاصمة الأوكرانية كييف، مشيرا إلى أن "بايدن زار كييف من قبل ويتطلع للقيام بذلك مرة أخرى، لكن في المرحلة الحالية لا نخطط لمثل تلك الزيارة".
وأكد أن "إمكانية إجراء تلك الزيارة لا تزال قائمة في المستقبل"، مبينا أن "بايدن يركز حاليا على تنسيق وتنظيم الجهود الدولية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها".
والسبت الماضي زار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، العاصمة الأوكرانية كييف، لمقابلة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.
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