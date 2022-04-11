ماكرون: أنا مستعد للذهاب إلى أوكرانيا إن كان ذلك سيساعد في التسوية

قال الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون إنه مستعد للذهاب إلى كييف إذا كان ذلك سيساعد في إحلال السلام في أوكرانيا.وحل إيمانويل ماكرون، ضيفا على قناة BFMTV مساء يوم الاثنين بعد يوم من تأهله للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.وصرح المرشح المتأهل للدور الثاني للانتخابات الرئاسية: "ذهبت إلى كييف وفي فبراير زرت موسكو.. في الوقت الذي توجه فيه عدد قليل من المسؤولين إلى الدولتين".وأضاف ماكرون: "ذهبت للتحذير من الحرب.. لم أتردد في الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني زيلينسكي بطلب من الاخير".وتابع قائلا: "أنا مستعد لزيارة كييف أو مدن أخرى في أوكرانيا.. لكن أن أقدم على ذلك لمجرد زيارة عادية.. سأقدم على ذلك إذا كان ذلك سيساعد في حل الصراع.. أريد أن تكون الزيارة مفيدة".وأفاد ماكرون بأنه سيعمل كل ما بوسعه من أجل وقف الحرب ومنع التصعيد.