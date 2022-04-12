عربي-دولي

"أوسكار".. عملية ليوروبول تستهدف كيانات وشخصيات روسية

Lebanon 24
12-04-2022 | 00:00
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أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" أنّها أطلقت عملية تستهدف أصول الأشخاص والشركات الروس الخاضعين للعقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا.
 
وأطلقت الوكالة التي تتّخذ مقرّاً في لاهاي هذه العملية المسماة "أوسكار" بالشراكة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ووكالتي "يورودجاست" و"فرونتكس".

وقالت يوروبول في بيان إنّ العملية تهدف إلى "دعم التحقيقات المالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تستهدف الأصول الإجرامية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخاضعين للعقوبات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا".

كما تهدف العملية إلى "دعم التحقيقات الجنائية للدول الأعضاء بخصوص الالتفاف على العقوبات التجارية والاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت الوكالة أن عملية "أوسكار" ستستمر عاماً على الأقلّ وتشمل عدداً من التحقيقات المنفصلة.

وستعمل يوروبول على تسهيل تبادل المعلومات بين الشركاء وتقديم الدعم العملاني في عدد من التحقيقات المالية التي تستهدف الأصول الإجرامية والالتفاف على العقوبات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي المرتبطة بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
 
كما ستقدّم الوكالة أيضاً دعماً تحليلياً للتحقيقات، بحسب الطلب، وستسخّر خبرتها الجنائية والتقنية وستدعم مالياً السلطات الوطنية المختصة.

من جانبها، ستعمل الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي "يورودجاست" على تسهيل تبادل المعلومات الاستراتيجية والعملانية، وتقديم المساعدة القانونية وتعزيز التعاون بين سلطات التحقيق والقضاء في دول الاتحاد.

أما الوكالة الأوروبية لحرس الحدود "فرونتكس"، فستشارك في العملية من خلال تعزيز الرقابة على الأشخاص الخاضعين للعقوبات الذين يعبرون الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي
المصدر: سكاي نيوز
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