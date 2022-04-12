بعد شنغهاي.. الإصابات بكورونا تغلق مركز تصنيع السيارات في الصين





وتحملت شنغهاي العبء الأكبر من هذا الارتفاع في الإصابات، حيث تم الإعلان عن 26087 حالة أخرى، الاثنين، 914 منها فقط ظهرت عليها أعراض.



وتخضع المدينة التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة لإغلاق مشدد، مع بقاء العديد من السكان في منازلهم لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع، وتتزايد المخاوف بشأن التأثير على اقتصاد أكبر مدينة في الصين، بحسب شبكة ABC الإخبارية الأميركية. أغلق مركز التصنيع في مدينة قوانغتشو الصينية، نفسه أمام معظم الوافدين، الاثنين في الوقت الذي تكافح فيه الصين طفرة كبيرة في COVID-19 في مدنها الشرقية الكبيرة، فيما تتزايد المخاوف من إعلان الحظر الشامل في المدينة على غرار شنغهاي.وتحملت شنغهاي العبء الأكبر من هذا الارتفاع في الإصابات، حيث تم الإعلان عن 26087 حالة أخرى، الاثنين، 914 منها فقط ظهرت عليها أعراض.وتخضع المدينة التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة لإغلاق مشدد، مع بقاء العديد من السكان في منازلهم لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع، وتتزايد المخاوف بشأن التأثير على اقتصاد أكبر مدينة في الصين، بحسب شبكة ABC الإخبارية الأميركية.





وتمسكت الصين باستراتيجية "صفر كوفيد" للتعامل مع تفشي المرض بعزل صارم واختبارات جماعية، على الرغم من الشكاوى في شنغهاي بشأن نقص الغذاء والخدمات الطبية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، الأحد، إن الصين "قدمت بيانات رسمية إلى الولايات المتحدة" بعد أن نصحت وزارة الخارجية الأميركيين بإعادة النظر في السفر إلى الصين بسبب "التطبيق التعسفي" للقوانين المحلية وقيود كوفيد-19 خاصة في هونغ كونغ ومقاطعة جيلين وشنغهاي.



وقال تشاو إن الصين "غير راضية بشدة عن اتهام الجانب الأميركي الذي لا أساس له ضد استجابة الصين للوباء" وتعارض بشدة هذا الاتهام.



وأقرت صحيفة تشاينا ديلي الناطقة بالإنجليزية بأن إجراءات شنغهاي "بعيدة كل البعد عن الكمال" وأشارت إلى إقالة ثلاثة مسؤولين محليين الأسبوع الماضي لتقصيرهم في أداء واجباتهم. لكنها قالت إن ذلك لا ينبغي أن يصبح "ذريعة لتسييس الحدث وإلقاء اللوم على الصين".



وجلبت شنغهاي الآلاف من العاملين الصحيين الإضافيين من مدن ومقاطعات وجيش آخر، وعلى الرغم من العدد الكبير من الحالات، لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات جديدة في موجة شنغهاي، ربما لأن متحور الأوميكرون أقل فتكا من المتغيرات القديمة.



وتقول سلطات المدينة أيضا إنها أمنت إمدادات يومية للسكان، بعد شكاوى بشأن تسليم المواد الغذائية وغيرها من الضروريات.



وقد لجأ السكان إلى الشراء الجماعي للبقالة لأنه لا يسمح لهم بمغادرة مبانيهم، مع نجاح جزئي فقط في الحصول على المواد اللازمة.



ويقول المسؤولون إنهم سيبدأون في تخفيف القيود بدءا من المناطق التي لم يتم فيها اكتشاف إصابات جديدة لمدة أسبوعين، سيسمح للسكان بالتنقل في مناطقهم مع البقاء على مسافة بينهم.



مشاكل اقتصادية

وأدت تدابير مكافحة الوباء الصارمة إلى انخفاض مبيعات السيارات وارتفاع أسعار السلع اليومية في مارس، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.



وبدأت عمليات الإغلاق الصارمة التي فرضتها الصين بسبب كوفيد-19 في شنغهاي وغيرها من المراكز الصناعية تؤثر على اقتصادها، مع تراجع مبيعات السيارات وارتفاع أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر.



وانخفضت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 10.5 بالمئة إلى 1.58 مليون سيارة حيث أوقفت إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا مصانع السيارات وأبطأت شحنات السيارات ومنعت المستهلكين من زيارة وكلاء السيارات، حسبما ذكرت جمعية سيارات الركاب الصينية، الاثنين.



ومن المرجح أن يستمر تفشي فيروس كورونا في التأثير على المبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم، حسبما قال تسوي دونغشو، الأمين العام للجمعية. وشهد المركز المالي إلغاء فعاليات دولية بسبب حملة الحظر، واضطر نادي شنغهاي بورت المحلي لكرة القدم إلى الانسحاب من دوري أبطال آسيا لأن قيود السفر منعته من حضور المباريات في تايلاند.وتمسكت الصين باستراتيجية "صفر كوفيد" للتعامل مع تفشي المرض بعزل صارم واختبارات جماعية، على الرغم من الشكاوى في شنغهاي بشأن نقص الغذاء والخدمات الطبية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، الأحد، إن الصين "قدمت بيانات رسمية إلى الولايات المتحدة" بعد أن نصحت وزارة الخارجية الأميركيين بإعادة النظر في السفر إلى الصين بسبب "التطبيق التعسفي" للقوانين المحلية وقيود كوفيد-19 خاصة في هونغ كونغ ومقاطعة جيلين وشنغهاي.وقال تشاو إن الصين "غير راضية بشدة عن اتهام الجانب الأميركي الذي لا أساس له ضد استجابة الصين للوباء" وتعارض بشدة هذا الاتهام.وأقرت صحيفة تشاينا ديلي الناطقة بالإنجليزية بأن إجراءات شنغهاي "بعيدة كل البعد عن الكمال" وأشارت إلى إقالة ثلاثة مسؤولين محليين الأسبوع الماضي لتقصيرهم في أداء واجباتهم. لكنها قالت إن ذلك لا ينبغي أن يصبح "ذريعة لتسييس الحدث وإلقاء اللوم على الصين".وجلبت شنغهاي الآلاف من العاملين الصحيين الإضافيين من مدن ومقاطعات وجيش آخر، وعلى الرغم من العدد الكبير من الحالات، لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات جديدة في موجة شنغهاي، ربما لأن متحور الأوميكرون أقل فتكا من المتغيرات القديمة.وتقول سلطات المدينة أيضا إنها أمنت إمدادات يومية للسكان، بعد شكاوى بشأن تسليم المواد الغذائية وغيرها من الضروريات.وقد لجأ السكان إلى الشراء الجماعي للبقالة لأنه لا يسمح لهم بمغادرة مبانيهم، مع نجاح جزئي فقط في الحصول على المواد اللازمة.ويقول المسؤولون إنهم سيبدأون في تخفيف القيود بدءا من المناطق التي لم يتم فيها اكتشاف إصابات جديدة لمدة أسبوعين، سيسمح للسكان بالتنقل في مناطقهم مع البقاء على مسافة بينهم.مشاكل اقتصاديةوأدت تدابير مكافحة الوباء الصارمة إلى انخفاض مبيعات السيارات وارتفاع أسعار السلع اليومية في مارس، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.وبدأت عمليات الإغلاق الصارمة التي فرضتها الصين بسبب كوفيد-19 في شنغهاي وغيرها من المراكز الصناعية تؤثر على اقتصادها، مع تراجع مبيعات السيارات وارتفاع أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر.وانخفضت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 10.5 بالمئة إلى 1.58 مليون سيارة حيث أوقفت إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا مصانع السيارات وأبطأت شحنات السيارات ومنعت المستهلكين من زيارة وكلاء السيارات، حسبما ذكرت جمعية سيارات الركاب الصينية، الاثنين.ومن المرجح أن يستمر تفشي فيروس كورونا في التأثير على المبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم، حسبما قال تسوي دونغشو، الأمين العام للجمعية.

وأضاف أن "الإصابات بكوفيد-19 كان لها تأثير هائل على إنتاج شركات صناعة السيارات، في حين أن المستهلكين يخرجون أقل لشراء السيارات" في المناطق التي ضربها تفشي المرض.



وقال تسوي إن متطلبات مكافحة فيروس كورونا المختلفة في المدن أخرت أيضا تسليم السيارات المكتملة.



وبشكل منفصل، ارتفع التضخم بنسبة 1.5 بالمئة سنويا في مارس، حسبما قال المكتب الوطني للإحصاء، الاثنين، وهو أسرع ارتفاع لفترة ثلاثة أشهر خلال المقاييس السنوية الماضية، حيث أدت عمليات إغلاق المدن إلى ارتفاع أسعار المستهلكين.



وتؤدي عمليات الإغلاق المفاجئة إلى ارتفاع معدلات تعطل الإنتاج في قطاعات السيارات والإلكترونيات وغيرها من القطاعات.



ويمر مصنع تسلا في شنغهاي بأطول توقف للإنتاج منذ أن بدأ التصنيع في أواخر عام 2019، بعد أن أغلق عملياته في 28 اذار بسبب الإغلاق هناك، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.