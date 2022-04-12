هل تستطيع روسيا شن هجوم جديد مرعب في الشرق الأوكراني؟

عيّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جنرالاً جديداً للإشراف على حربه في أوكرانيا، كما ويشير قادته العسكريون إلى مرحلة جديدة من الحرب تتمثل في جهد شامل للاستيلاء على أجزاء من منطقة دونباس التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية.وبحسب شبكة "سي أن أن" الأميركية، "في منطقتي دونيتسك ولوهانسك الشرقية، حث المسؤولون المحليون العديد من الجماعات على الإخلاء، وفتحوا ممرات إنسانية للمدنيين للمغادرة إلى مناطق أكثر أمانًا في أوكرانيا. في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية، تقوم السلطات بإخلاء بلدتي بارفينكوف ولوزوفا. في دنيبرو، عاصمة إقليمية في شرق وسط أوكرانيا، طلب رئيس البلدية، بوريس فيلاتوف، مغادرة النساء والأطفال وكبار السن. قال فيلاتوف مؤخرا: "الوضع يزداد سخونة تدريجياً في دونباس، ونحن ندرك أن شهر نيسان سيكون حامياً للغاية". وأضاف: "لذلك، هناك طلب كبير: كل من لديه الفرصة فليغادر - أولاً وقبل كل شيء، هذا ينطبق على النساء والأطفال وكبار السن الذين لا يشاركون في أعمال البنية التحتية الحيوية". إذاً، هل تستطيع روسيا شن هجوم جديد مرعب في الشرق؟"وأضافت الشبكة، "تُظهر أحدث صور للأقمار الصناعية التي جمعتها شركة "ماكسار تكنولوجي" وحللتها، قافلة عسكرية روسية طولها ثمانية أميال تتجه جنوبا عبر بلدة فيلكي بيرلوك بشرق أوكرانيا، إلى الشرق من مدينة خاركيف. في تصريحات على التلفزيون الوطني يوم السبت، قال فاديم دينيسينكو، مستشار وزير الداخلية الأوكراني، إن خاركيف "تتعرض للقصف عمليا طوال اليوم" وأنه من المتوقع شن هجوم روسي في منطقة خاركيف، من اتجاه إيزيوم. وتكهن الخبراء العسكريون والمسؤولون الغربيون أيضًا بأن جنرالات بوتين يشعرون بالضغط لتقديم بعض النتائج قبل 9 أيار، وهو التاريخ الذي تحتفل فيه روسيا بيوم النصر، أي يوم هزيمة ألمانيا النازية في عام 1945. لكن تحليلًا جديدًا من معهد دراسة الحرب (ISW)، وهو مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة، ألقى ببعض الشكوك حول قدرة روسيا على تركيز القوات اللازمة لتحقيق اختراق في دونباس. "نحن نقدر أن الجيش الروسي سيكافح من أجل حشد قوة كبيرة وقادرة على القتال من الوحدات الميكانيكية للعمل في دونباس في غضون الأشهر القليلة المقبلة"، وفق ما جاء في التحليل. "من المرجح أن تستمر روسيا في نشر الوحدات المتضررة بشدة والمعاد تشكيلها جزئيًا بشكل مجزأ في عمليات هجومية تحقق مكاسب محدودة بتكلفة كبيرة"."وتابعت الشبكة، "يقول محللون ومراقبون عسكريون إن روسيا قد تكافح من أجل إعادة تنظيم القوات التي ضربها الجيش الأوكراني، لا سيما في الدفاع عن كييف وشمال أوكرانيا. قبل الغزو، كانت روسيا قد حشدت ما يقرب من 120 كتيبة تكتيكية حول أوكرانيا. ووفقًا لمسؤول أوروبي، فإن حوالي ربع هذه القوات "غير صالحة للعمل فعليًا" بعد وقوع إصابات فادحة وتدمير المعدات. وقدم مسؤول دفاعي أميركي في الثامن من نيسان تقديراً مختلفاً قليلاً، قائلاً إن القوات الروسية الآن "أقل من 85 بالمائة من قوتها القتالية المقدرة المتاحة" التي تم تجميعها قبل الغزو في 24 شباط. وبحسب التحليل الذي قام به المعهد، إن تقديرات الدفاع الأميركية تلك "تبالغ عن غير قصد في قدرات الجيش الروسي الحالية على القتال". ووفقاً للمعهد، "من المحتمل أن تمتلك العشرات من مجموعات الكتيبة التكتيكية الروسية التي انسحبت من كل أنحاء كييف قوة قتالية تمثل جزءًا بسيطًا مما قد توحي به أعداد الوحدات أو إجمالي عدد الأفراد بهذه الوحدات. الوحدات الروسية التي حاربت في أوكرانيا تعرضت لضرر مخيف".وبحسب الشبكة، "يبدو أن تعيين قائد عام جديد لقيادة الحرب الروسية في أوكرانيا هو محاولة لمعالجة مشكلة أخرى أعاقت القوات الروسية وهي نقص التنسيق. ذكر المعهد أن "الروس يحاولون على ما يبدو حل إحدى المشكلات التي عانى منها غزوهم الأولي بجعل قائد المنطقة العسكرية الجنوبية الجنرال ألكسندر دفورنيكوف القائد العام الوحيد للعمليات في أوكرانيا". وتابع: "قد لا يحل هذا التبسيط لهيكل القيادة الروسية كل مشاكل القيادة، ومع ذلك... من المرجح أن تستمر القوات الروسية في الكفاح من أجل وضع ترتيبات قيادية متماسكة وفعالة في المستقبل المنظور". هذا لا يعني أن الأسابيع المقبلة ستكون سهلة على القوات الأوكرانية التي تقاتل في الشرق. قال المعهد إن الجيش الروسي "ومع ذلك، من المرجح أن يحقق مكاسب، وقد يقوم إما بمحاصرة القوات الأوكرانية أو إنهاكها لتأمين جزء كبير من دونيتسك ولوهانسك أوبلاست، ولكن من المحتمل على الأقل أن تبلغ هذه الهجمات الروسية ذروتها قبل أن تصل إلى أهدافها". وفي تصريحات الأحد، قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك إن أوكرانيا مستعدة لقتال عنيف. قال بودولياك: "أوكرانيا مستعدة لمعارك كبيرة. يجب أن تفوز أوكرانيا بهم، لا سيما في دونباس. وبعد ذلك، ستحصل أوكرانيا على موقف تفاوضي أقوى، تستطيع من خلاله إملاء شروط معينة. بعدها، سيلتقي رئيسا كل من أوكرانيا وروسيا. قد يستغرق الأمر أسبوعين أو ثلاثة"."وختمت الشبكة، "قد تثبت الأسابيع المقبلة ما إذا كان هذا سيناريو مفرط في التفاؤل. لكنه يقدم ما يبدو أنه موقف تفاوضي، بقدر ما يقدم تقييمًا عسكريًا: يمكن لبوتين التحدث الآن، أو المخاطرة بأن يصبح أضعف بشكل ملحوظ لاحقًا".