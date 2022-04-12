اي سياسة أميركية مستقبلية تجاه روسيا؟

في الأسابيع الستة التي تلت الغزو الروسي لأوكرانيا، فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سلسلة من العقوبات على موسكو وسلحت الأوكرانيين وحشدت حلفاء غربيين لمعارضة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسعت إلى جعله منبوذًا دوليًا.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، "أدى الرد الأميركي على الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تدهور العلاقات الأميركية الروسية حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة. لم يتضح بعد تأثير موقف واشنطن تجاه روسيا على المدى الطويل وإلى أي مدى ستبقى تصرفات الحكومة الأميركية مستمرة، إذا غيرت موسكو مسارها في أوكرانيا. حتى الآن، ركزت إدارة بايدن على استخدام العقوبات لإلحاق الأذى بقطاعي الطاقة والمال في روسيا، والأوليغارشية القلة الحاكمة والسلك العسكري، في محاولة لإجبار روسيا على الانسحاب من أوكرانيا وإنهاء الأعمال العدائية. ومع ذلك، فقد وصف بايدن بوتين أيضًا بأنه مجرم حرب يستحق المحاكمة جراء أفعاله واقترح أن الرئيس الروسي لا يمكنه البقاء في السلطة، وهي ملاحظة دفعت إلى متابعة سريعة في البيت الأبيض مفادها أن تغيير النظام لم يكن ضمن السياسة الأميركية. أثار هذا الخطاب تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تأمل في الإطاحة ببوتين ومحاكمته، أو أنها ستبحث عن طريقة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية والتجارية في حالة التوصل إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا - أو ما إن كانت سترسم مسارًا في مكان ما بينهما".

وتابعت الصحيفة، "يقول بعض المسؤولين السابقين وخبراء روسيون إن العودة إلى أي شبه وضع طبيعي في ظل بقاء بوتين في منصبه يبدو أمراً غير مرجح، كما أكد بايدن نفسه وجهة نظره بأن العالم سيكون أفضل حالًا بدون الرئيس الروسي الحالي. قالت أنجيلا ستينت، الأستاذة في جامعة جورج تاون والمتخصصة في شؤون روسيا، "بمجرد انتهاء هذه الحرب - وبالطبع، قد لا تنتهي قريباً - من الصعب جدًا رؤية العلاقات الأميركية الروسية تتعافى طالما بقي بوتين في السلطة". يقر مسؤولو الأمن القومي بأن إدارة بايدن فشلت في تحقيق هدفها المتمثل في إقامة علاقة "مستقرة ويمكن التنبؤ بها" مع روسيا بسبب غزو بوتين، وأنه من غير المرجح أن تعود العلاقات إلى ما كانت عليه قبل الحرب. لكنهم يقولون إن من السابق لأوانه وضع نهج شامل جديد تجاه موسكو. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس الشهر الماضي، وهي لازمة كررها كبار مسؤولي البيت الأبيض في الأيام الأخيرة، "لن يكون هناك أي تخفيف للعقوبات أو التكاليف الأخرى التي تحملناها وسنواصل فرضها على روسيا حتى يراجع الرئيس بوتين مساره ويتراجع عن عدوانه الوحشي"."

ورأت الصحيفة "إن الحفاظ على المرونة على المدى الطويل للسماح لبوتين بالسعي إلى مخرج دبلوماسي أو الرد على التغييرات في ساحة المعركة يمكن أن يكون له مزايا. حتى الآن، انخرطت أوكرانيا وروسيا في عدة جولات من محادثات وقف إطلاق النار دون جدوى. وقال مسؤولون سابقون بالإدارة إنه في حالة توصل موسكو وكييف إلى اتفاق سلام، فمن المرجح أن تكون الولايات المتحدة والدول الأوروبية على استعداد لرفع بعض وليس كل العقوبات المفروضة على موسكو كجزء من الترتيب، على افتراض أن أوكرانيا تدعم هذه الخطوة. تجنبت الولايات المتحدة وحلفاؤها إرسال ما يلزم لرفع العقوبات عن طريق التلغراف. قال جون هيربست، السفير الأميركي لدى أوكرانيا خلال إدارة جورج دبليو بوش، إن نوعًا من الذوبان يمكن أن يكون ممكنًا مع احتفاظ الزعيم الروسي بالسلطة. وقال: "أنا أحتقر بوتين، لكن إذا أدرك غدًا أنه لا يستطيع الفوز في أوكرانيا، فسيوقف الحرب... ثم ستتحسن علاقتنا". وقال إن إحدى طرق تحقيق بوتين لتخفيف العقوبات تتمثل في العودة إلى الوضع الراهن قبل الغزو، وهو ما لم يُبد الرئيس الروسي أي اهتمام بتطبيقه".

وبحسب الصحيفة، "بعد الفشل في الاستيلاء على كييف بسرعة والإطاحة بالحكومة، تعيد القوات الروسية الآن تجميع صفوفها ومن المتوقع أن تشن هجومًا جديدًا في منطقة دونباس بأوكرانيا في الأسابيع المقبلة. في أماكن أخرى، من المتوقع أن تواصل روسيا والولايات المتحدة التعاون بشأن بعض الأهداف الاستراتيجية والأمنية. ويلفت مسؤولو إدارة بايدن إلى المفاوضات مع إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي في عهد أوباما، والذي تشارك فيه روسيا؛ كما ويتحدثون عن إعادة إعمار أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي الصيف الماضي؛ أضف إلى ذلك الحد من التسلح والمشاركة في محطة الفضاء الدولية. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الحكومة الأميركية لا تعتزم تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الكرملين، على الرغم من تهديدات موسكو بقطع مثل هذه العلاقات. يواصل الدبلوماسيون العاملون في السفارة الأميركية في موسكو، الذين تقلصت أعدادهم بشكل كبير، التواصل مع المسؤولين الروس. ومع ذلك، فإن جرائم الحرب الروسية المزعومة هي بمثابة قضية يمكن أن تعقد العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في المستقبل".

وتابعت الصحيفة، "أشار مسؤولون في إدارة بايدن ودول حليفة أخرى إلى أن مقتل المدنيين، والذي ألقي باللوم فيه على القوات الروسية، في بلدة بوتشا ومدينة ماريوبول هو بمثابة دليل محتمل على فظائع الحرب والتي ينبغي محاسبة روسيا عليها. قالت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، إنها تساعد المدعين الأجانب في جمع أدلة على جرائم حرب محتملة في أوكرانيا. وتستعد إدارة بايدن أيضًا للتصعيد المحتمل من جانب روسيا وقالت مؤخرًا إن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بمعدات وإمدادات واقية في حالة استخدام الروس لأسلحة كيماوية أو بيولوجية. استبعد البيت الأبيض مرارًا إرسال قوات أميركية إلى أوكرانيا أو إقامة منطقة حظر طيران، لكنه أشار إلى أن هجومًا بالأسلحة الكيماوية من قبل روسيا من شأنه أن يؤدي إلى رد من منظمة حلف شمال الأطلسي. قال مايكل ماكفول، سفير الولايات المتحدة لدى روسيا في إدارة أوباما، إن المفاوضات لإنهاء الحرب من المرجح أن تصبح أكثر صعوبة مع ظهور مزيد من المزاعم بقتل المدنيين. قال ماكفول، وهو الآن أستاذ في جامعة ستانفورد: "لا يمكن العودة إلى العمل كالمعتاد مع بوتين كزعيم"."

وأضافت الصحيفة، "في الوقت الحالي، تبقى الولايات المتحدة وحلفاؤها على قناعة بأن العقوبات والمقاومة الأوكرانية ستجبر بوتين على التراجع. لقد فشلوا حتى الآن في وقف هجوم موسكو، على الرغم من أن الاقتصاد الروسي يتجه نحو ما يقول صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية الأخرى إنه ركود عميق. يشير المسؤولون إلى أن الإجراءات الاقتصادية العقابية تستغرق وقتًا طويلاً. لكن برامج العقوبات ضد الأنظمة الاستبدادية في كوريا الشمالية وإيران وفنزويلا وكوبا فشلت في تحقيق تحولات كبيرة في تلك الحكومات. قال السناتور بن كاردان، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن العقوبات الاقتصادية الواسعة على روسيا يمكن تخفيضها كجزء من اتفاق سلام، إذا وافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. لكنه قال إنه لا يريد أن يتعرض زيلينسكي للضغط لقبول صفقة. كما قال إن العقوبات التي تستهدف بوتين والجهود المبذولة لمحاسبة الروس على حقوق الإنسان يجب أن تبقى سارية. قال: "يجب محاسبة بوتين، وهذا يعني محاسبته على جرائم الحرب". قال السناتور توم تيليس، عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: "آمل في مرحلة ما أن نتمكن من تطبيع العلاقات مع زعيم روسي. أنا فقط لا أعرف ما إذا كان هذا يمكن أن يصبح واقعاً مع فلاديمير بوتين"."