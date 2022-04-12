دراسة عن الفيروسات تكشف مفاجأة.. ما الذي عُثر عليه في محيطات العالم؟

نشر موقع "العربية نت" تقريراً تحت عنوان: "اكتشاف آلاف الفيروسات الجديدة بالمحيطات.. بعضها شبيه بكورونا"، وجاء فيه:

تمكنت دراسة جديدة من تحديد أكثر من 5000 نوع جديد من الفيروسات في محيطات العالم.





فعلى سبيل المثال، يعد فيروس كورونا الجديد نوعا من فيروسات الحمض النووي الريبي.



ورأى معدو الدراسة أن هذه الفيروسات لم تُدرس جيداً مقارنة بفيروسات الحمض النووي، التي تستخدم الحمض النووي كمواد جينية.



وتنوع الفيروسات المكتشفة حديثا كان كبيراً لدرجة أن الباحثين اقترحوا مضاعفة عدد المجموعات التصنيفية اللازمة لتصنيف فيروسات الحمض النووي الريبي، من الشعب الخمس الحالية إلى 10 شُعب.



وقال أستاذ علم الأحياء الدقيقة في جامعة ولاية أوهايو، المعد الرئيسي للدراسة ماثيو سوليفان: "هناك الكثير من التنوع الجديد - وعثر على شعبة جديدة بالكامل، Taraviricota، في جميع أنحاء المحيطات، ما يشير إلى أنها مهمة من الناحية البيئية".



ووفقاً لسوليفان، ركزت الدراسات التي أجريت على فيروسات الحمض النووي الريبي عادة على تلك التي تسبب الأمراض. (تشمل بعض فيروسات الحمض النووي الريبي المعروفة الإنفلونزا والإيبولا والفيروس التاجي المسبب لـ "كوفيد-19"). لكن هذه ليست سوى "شريحة صغيرة" من فيروسات الحمض النووي الريبي على الأرض. وحلل الباحثون في الدراسة عشرات الآلاف من عينات المياه من جميع أنحاء العالم، بحثا عن فيروسات الحمض النووي الريبي، أو الفيروسات التي تستخدم الحمض النووي الريبي كمواد جينية.فعلى سبيل المثال، يعد فيروس كورونا الجديد نوعا من فيروسات الحمض النووي الريبي.ورأى معدو الدراسة أن هذه الفيروسات لم تُدرس جيداً مقارنة بفيروسات الحمض النووي، التي تستخدم الحمض النووي كمواد جينية.وتنوع الفيروسات المكتشفة حديثا كان كبيراً لدرجة أن الباحثين اقترحوا مضاعفة عدد المجموعات التصنيفية اللازمة لتصنيف فيروسات الحمض النووي الريبي، من الشعب الخمس الحالية إلى 10 شُعب.وقال أستاذ علم الأحياء الدقيقة في جامعة ولاية أوهايو، المعد الرئيسي للدراسة ماثيو سوليفان: "هناك الكثير من التنوع الجديد - وعثر على شعبة جديدة بالكامل، Taraviricota، في جميع أنحاء المحيطات، ما يشير إلى أنها مهمة من الناحية البيئية".ووفقاً لسوليفان، ركزت الدراسات التي أجريت على فيروسات الحمض النووي الريبي عادة على تلك التي تسبب الأمراض. (تشمل بعض فيروسات الحمض النووي الريبي المعروفة الإنفلونزا والإيبولا والفيروس التاجي المسبب لـ "كوفيد-19"). لكن هذه ليست سوى "شريحة صغيرة" من فيروسات الحمض النووي الريبي على الأرض.