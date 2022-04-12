المرصد: سوريا تنشى مهبط مروحيات في حمص بـ"توجيهات روسية"

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، أن النظام السوري يقوم، بتوجيهات روسية، بإنشاء مهابط للطائرات المروحية في حقل للفوسفات شرق حمص.



وقال المرصد: "جهزت مؤسسة الإنشاءات العسكرية التابعة للنظام السوري، مهابط للطيران المروحي في حقل الصوانة لإنتاج الفوسفات شرقي حمص، وذلك بتوجيه من القوات الروسية في قاعدة حميميم".

ووفقاً للمرصد، فقد "بدأت الإنشاءات العسكرية العمل منذ ما يقارب الشهر، أنهت خلالها مهبطين اثنين ضمن مساحة تقدر بـ5 كيلومتر".



وكانت القوات الروسية قد استقدمت إلى الموقع (حقل الفوسفات) ميليشيات سورية موالية لها في فبراير الماضي.



ويذكر أن روسيا تسيطر على قاعدة حميميم الجوية، بالقرب من مدينة اللاذقية الساحلية، وذلك منذ تدخلها في الحرب إلى جانب النظام عام 2015.