عربي-دولي

المرصد: سوريا تنشى مهبط مروحيات في حمص بـ"توجيهات روسية"

Lebanon 24
12-04-2022 | 06:00
A-
A+
Doc-P-941492-637853648197151972.jpg
Doc-P-941492-637853648197151972.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، أن النظام السوري يقوم، بتوجيهات روسية، بإنشاء مهابط للطائرات المروحية في حقل للفوسفات شرق حمص.

وقال المرصد: "جهزت مؤسسة الإنشاءات العسكرية التابعة للنظام السوري، مهابط للطيران المروحي في حقل الصوانة لإنتاج الفوسفات شرقي حمص، وذلك بتوجيه من القوات الروسية في قاعدة حميميم".
ووفقاً للمرصد، فقد "بدأت الإنشاءات العسكرية العمل منذ ما يقارب الشهر، أنهت خلالها مهبطين اثنين ضمن مساحة تقدر بـ5 كيلومتر".

وكانت القوات الروسية قد استقدمت إلى الموقع (حقل الفوسفات) ميليشيات سورية موالية لها في فبراير الماضي.

ويذكر أن روسيا تسيطر على قاعدة حميميم الجوية، بالقرب من مدينة اللاذقية الساحلية، وذلك منذ تدخلها في الحرب إلى جانب النظام عام 2015.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
19:34 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:22 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2022-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2022-04-12
08:07 | 2022-04-12
08:00 | 2022-04-12
07:30 | 2022-04-12
07:00 | 2022-04-12
06:30 | 2022-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website