تهديدٌ بريطاني جديد يتعلق بأوكرانيا.. ماذا فيه؟

قال وزير القوات المسلحة البريطانية، جيمس هيبي، الثلاثاء، إن جميع الخيارات ستكون مطروحة للرد على أي استخدام للأسلحة الكيميائية في أوكرانيا من قبل روسيا.وأضاف هيبي لشبكة سكاي نيوز: "هناك بعض الأشياء التي تتجاوز الحد، وسيكون هناك رد على استخدام الأسلحة الكيميائية، وجميع الخيارات مطروحة على الطاولة حول طبيعة ذلك الرد".وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، قالت، الاثنين، إن بريطانيا تعمل مع شركائها للتحقق من تفاصيل التقارير التي أفادت بأن القوات الروسية ربما استخدمت مواد كيميائية في هجوم على مدينة ماريوبول الأوكرانية.وقالت في منشور على تويتر: "هناك تقارير مفادها أن القوات الروسية قد تكون استخدمت مواد كيميائية في هجوم على ماريوبول. نعمل بشكل عاجل مع الشركاء للتحقق من التفاصيل".وتابع هيبي أن "المخابرات العسكرية البريطانية غير قادرة حتى الآن على التحقق من تلك التقارير".وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن روسيا قد تلجأ إلى استخدام الأسلحة الكيميائية، داعياً الغرب إلى فرض عقوبات شديدة على موسكو لردعها عن استخدام مثل هذه الأسلحة.وقال وزير القوات المسلحة البريطانية لـ "بي بي سي" إنه "إذا تم استخدام أسلحة كيميائية فستكون هذه لحظة مهمة للغاية لرئيس وزرائنا وغيره من رؤساء الحكومات في أنحاء العالم لبحث كيفية الرد على ذلك".وأضاف: "يجب أن يكون واضحا للرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين أن استخدام الأسلحة الكيميائية هو ببساطة أمر غير مقبول ويجب ألا يتوقع أن يقف الغرب مكتوف الأيدي إذا تم استخدامها".