عربي-دولي

بكين: الولايات المتحدة تستخدم النزاع في أوكرانيا لردع روسيا والصين

Lebanon 24
12-04-2022 | 07:30
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أن السلطات الأميركية تقوم بتصعيد النزاع الأوكراني بشكل متعمد بهدف ردع الصين وروسيا.

وقال تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "أوصلت أعمال الولايات المتحدة وحلف الناتو مستوى الخلافات بين روسيا وأوكرانيا إلى نقطة حرجة. ولم يتخذ الجانب الأمريكي إجراءات ملموسة للحد من التصعيد بل بالعكس صب الزيت على النار وشجع النزاع عن طريق إجبار الدول الأخرى على اختيار طرف".

وأضاف: "تقوم الولايات المتحدة دائما بنشر معلومات مزيفة لتشويه سمعة الصين وموقفها المسؤول من المساعدة في المفاوضات السلمية. وتحاول تحويل المسؤولية وتنظم استفزازات وتحاول الاستفادة وإيجاد مجال للمناورة وفي نفس الوقت ردع كل من روسيا والصين".
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