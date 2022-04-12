من حلبة الملاكمة إلى جبهة الحرب.. عمدة كييف مستعد للموت وهكذا يقاتل (فيديو وصور)





لم يتذمر الصحفيون بل غادروا المكتب مدركين أن هذا الرجل الذي يشغل منصب عمدة العاصمة الأوكرانية كييف ليس مجرد مسؤول محلي يلازم كرسيه بانتظار انتهاء الحرب أو حصول معجزة ما، بل يقاتل في الجبهات ضمن قوات الاحتياط بالجيش". قبضة فولاذية لرجل حقق 45 فوزاً حاسماً منها 41 بالضربة القاضية، مقابل خسارتين فقط، قبل أن يتخذ في 2013 قرار الاعتزال ليخلع قفازيه وهو في سن الـ41، لكنه لم يكن قد تذوق طعم الهزيمة طوال السنوات العشر الأخيرة حينها. هو عمدة كييف فيتالي كليتشكو، وتنقل شبكة "العين الاخبارية" تقريراً عنه، اشارت فيه الى أنّه "بتقاطيع متعبة، يجلس خلف مكتبه وعلى أحد جانبيه العلم الأوكراني، يأخذ وقته للرد على أسئلة الصحفيين قبل أن يقفز معتذرا ليغادر إلى الجبهة.لم يتذمر الصحفيون بل غادروا المكتب مدركين أن هذا الرجل الذي يشغل منصب عمدة العاصمة الأوكرانية كييف ليس مجرد مسؤول محلي يلازم كرسيه بانتظار انتهاء الحرب أو حصول معجزة ما، بل يقاتل في الجبهات ضمن قوات الاحتياط بالجيش".

وتابع التقرير: "على خطوط النار، لم تساور الرجل أية مشاعر بالقلق الذي عادة ما يرافق مثل هذه المواقف خصوصا في محطاتها الأولى، ولعل ذلك يعود إلى البيئة التي نشأ فيها فيتالي وشقيقه، فهما نجلا ضابط بلغ مراتب عليا، وهو الموقع الذي منح ابنيه مستوى رفيعاً من الثقافة، وساهم في تعليمهما الالتزام الذي انعكس إيجابا في احترافهما الملاكمة وقاد إلى نجاحاتهما المتعاقبة على الحلبة.



واليوم، وبعد أكثر من عقد على وفاة والده، يبدو الأثر العسكري القوي في طفولة فيتالي واضحا، وليس ذلك فقط، بل يشير مقربون من الرجل إلى أن ذلك الأثر تجسد في جميع محطات حياته سواء حين كان بطلا أو عندما عين لاحقا مستشاراً للرئيس الأوكراني السابق فيكتور يوتشينكو. واليوم، وبعد أكثر من عقد على وفاة والده، يبدو الأثر العسكري القوي في طفولة فيتالي واضحا، وليس ذلك فقط، بل يشير مقربون من الرجل إلى أن ذلك الأثر تجسد في جميع محطات حياته سواء حين كان بطلا أو عندما عين لاحقا مستشاراً للرئيس الأوكراني السابق فيكتور يوتشينكو.





وحتى حين ترشح لمنصب عمدة مدينة كييف، وفشل بعد حملتين انتخابيتين فاشلتين، لم يستسلم بل عاد البطل السابق إلى الملاكمة الاحترافية، واستعاد لقب "منظمة الملاكمة العالمية" عام 2008، حيث تابع تحسين سجله كي يتضمن 13 فوزا متتاليا توجت اعتزاله الثاني عام 2013، حين تخلى عن اللقب مرة أخرى". وحتى حين ترشح لمنصب عمدة مدينة كييف، وفشل بعد حملتين انتخابيتين فاشلتين، لم يستسلم بل عاد البطل السابق إلى الملاكمة الاحترافية، واستعاد لقب "منظمة الملاكمة العالمية" عام 2008، حيث تابع تحسين سجله كي يتضمن 13 فوزا متتاليا توجت اعتزاله الثاني عام 2013، حين تخلى عن اللقب مرة أخرى".

وبعد سنة واحدة، فاز فيتالي أخيرا بالانتخابات البلدية في كييف ممثلا لـ"التحالف الأوكراني الديمقراطي من أجل الإصلاح"، وهو اليوم يقترب من السنة التاسعة لتوليه مهام عمدة البلدية.