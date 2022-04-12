أزمة أوكرانيا.. 3 سيناريوهات محتملة لتصاعد الحرب وجر الناتو إليها





إن خطر لجوء روسيا إلى استخدام أسلحة نووية تكتيكية ( قصيرة المدى) أو انتشار الصراع خارج حدود أوكرانيا إلى حرب أوروبية أوسع يظل دائما في أذهان القادة الغربيين وهنا تكون الرهانات عالية وخطيرة. وقد يتساءل كثير من الناس، إذن، ما الذي يعيق الناتو؟ الجواب هو: التصعيد.إن خطر لجوء روسيا إلى استخدام أسلحة نووية تكتيكية ( قصيرة المدى) أو انتشار الصراع خارج حدود أوكرانيا إلى حرب أوروبية أوسع يظل دائما في أذهان القادة الغربيين وهنا تكون الرهانات عالية وخطيرة.

ما الذي قدمه الغرب من أسلحة حتى الآن؟

وقدمت أكثر من 30 دولة مساعدات عسكرية لأوكرانيا تشمل مليار يورو من الاتحاد الأوروبي و 1.7 مليار دولار من الولايات المتحدة.



وتقتصر الإمدادات حتى الآن على الأسلحة والذخيرة والمعدات الدفاعية مثل أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات والمضادة للطائرات، كما أنها تشمل صواريخ جافلين Javelins وهي أسلحة محمولة على الكتف ومضادة للدبابات تطلق الصواريخ الحرارية.



وصواريخ ستينغر Stingers وهي أسلحة محمولة مضادة للطائرات وأشتهر استخدامها في أفغانستان ضد الطائرات السوفيتية.



وصواريخ ستارستريك Starstreak وهي نظام دفاع جوي محمول من صنع المملكة المتحدة.



ويخشى أعضاء الناتو من توفير معدات هجومية ثقيلة مثل الدبابات والطائرات المقاتلة، إذ يمكن أن تؤدي إلى صراع مفتوح مباشر مع روسيا.



لكن هذا لم يمنع جمهورية التشيك من إرسال دبابات تي 72 (T72).



وقد ذكّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين العالم في وقت مبكر من هذه الحرب بأن روسيا قوة نووية وأنه وضع رادعها النووي الاستراتيجي في درجة عالية من الاستعداد.



ولم تحذ الولايات المتحدة حذو موسكو لأنها لم ترصد أي تحرك للرؤوس الحربية النووية الروسية من مخابئها الآمنة المخزنة فيها. ولكن بوتين أوصل وجهة نظره، وكان يقول: "تمتلك روسيا ترسانة نووية ضخمة، لذا لا تعتقد أنه يمكنك العبث بنا".



وتسمح العقيدة العسكرية الروسية بالاستخدام المبكر للرؤوس الحربية النووية التكتيكية منخفضة القوة في ساحة المعركة، مع العلم أن الغرب يمقت الأسلحة النووية التي لم تُستخدم منذ 77 عاماً.



ويشعر المخططون الاستراتيجيون لحلف الناتو بالقلق من أنه بمجرد كسر المحرمات النووية، حتى لو كان الضرر مقصوراً على هدف محلي في ساحة المعركة الأوكرانية، فإن خطر التصعيد إلى تبادل نووي كارثي بين روسيا والغرب يرتفع حتماً درجة للأعلى.



ما سبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا؟

ما هي أخطاء روسيا العسكرية في غزوها لأوكرانيا

ومع ذلك، مع كل فظاعة ارتكبها الجنود الروس على ما يبدو، تقوى عزيمة الناتو وتتلاشى موانعه. لقد أرسلت جمهورية التشيك بالفعل دبابات عفا عليها الزمن من طراز تي 72 التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، لكنها كانت أول دولة في الناتو تفعل ذلك. كما ترسل سلوفاكيا أنظمة صواريخ الدفاع الجوي إس 300 (S300). وقد كانت هاتان الخطوتان ستبدوان محفوفتان بالمخاطر بشكل غير محتمل عندما بدأت هذه الحرب.



النائب البريطاني المحافظ، توبياس إلوود، الذي يرأس لجنة الدفاع بالبرلمان، هو أحد أولئك الذين يعتقدون أن بوتين يخادع عندما يثير شبح الأسلحة النووية وأن الناتو يجب أن يفعل المزيد.



يقول إلوود "لقد كنا حذرين للغاية في اختيار أنظمة الأسلحة التي كنا على استعداد لتقديمها. نحن بحاجة إلى موقف أكثر قوة. نحن نعطي الأوكرانيين ما يكفي للبقاء على قيد الحياة ولكن ليس لتحقيق الفوز ويجب أن يتغير ذلك".