النيابة البولندية تعلن اعتقال مواطن روسي بتهمة "التجسس"

أفادت النيابة العامة البولندية، اليوم الثلاثاء، باعتقال مواطن روسي بتهمة "التجسس لصالح الاستخبارات الروسية".وجاء في بيان صدر عنها: "اعتقل أفراد الشرطة العسكرية أثناء التحقيق الذي تجريه دائرة الشؤون العسكرية للنيابة الإقليمية بمدينة غدانسك، مواطنا روسيا مقيما بشكل دائم في بولندا".وأضاف البيان: "تشير استنتاجات المخابرات العسكرية إلى أنه يقوم بالتجسس لصالح الاستخبارات الروسية".