عربي-دولي

النيابة البولندية تعلن اعتقال مواطن روسي بتهمة "التجسس"

Lebanon 24
12-04-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-941542-637853722689846617.jpg
Doc-P-941542-637853722689846617.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت النيابة العامة البولندية، اليوم الثلاثاء، باعتقال مواطن روسي بتهمة "التجسس لصالح الاستخبارات الروسية".

وجاء في بيان صدر عنها: "اعتقل أفراد الشرطة العسكرية أثناء التحقيق الذي تجريه دائرة الشؤون العسكرية للنيابة الإقليمية بمدينة غدانسك، مواطنا روسيا مقيما بشكل دائم في بولندا".

وأضاف البيان: "تشير استنتاجات المخابرات العسكرية إلى أنه يقوم بالتجسس لصالح الاستخبارات الروسية".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:03 | 2022-04-12
17:51 | 2022-04-12
16:59 | 2022-04-12
16:30 | 2022-04-12
16:00 | 2022-04-12
15:30 | 2022-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website