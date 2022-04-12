عربي-دولي

إغتيال مسؤول من حزب "البعث" في سوريا... وهذه تفاصيل الجريمة

Lebanon 24
12-04-2022 | 12:30
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أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" عن مقتل أمين شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي في مدينة نوى في ريف درعا الغربي، برصاص مسلحين مجهولين.

وفي التفاصيل، أوضحت "سانا"أن "مسلحين اثنين كانا يركبان دراجة نارية اعترضا سيارة أمين الشعبة، فريد محمد العمارين، أمام مقر الشعبة في نوى، وأنه بعد توقف السيار،ة أنزلاه منها وأطلقا عليه الرصاص مباشرة ما أدى إلى استشهاده وفرا بسيارته".

من جانبه، أشار مدير صحة درعا، الدكتور أشرف برمو، إلى أن "مشفى نوى الوطني استقبل العمارين وقد فارق الحياة جراء إصابته بعدة طلقات نارية في القلب والصدر والساقين".
المصدر: روسيا اليوم
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