إطلاق نار وسقوط جرحى والعثور على عبوات ناسفة... ماذا يجري في محطة "مترو" في نيويورك؟ (فيديو)

إصابة 13 شخصاً بالرصاص بعد إطلاق نار بمحطة مترو أنفاق في بروكلين بمدينة نيويورك الأميركية#الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/42Km2hgyju
— Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) April 12, 2022
إصابة 13 شخصاً بالرصاص بعد إطلاق نار بمحطة مترو أنفاق في بروكلين بمدينة نيويورك الأميركية#الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/42Km2hgyju
انتشار كثيف لأفراد شرطة نيويورك عقب إطلاق النار في بروكلين
#العربية pic.twitter.com/K8BhwHsXye
— العربية (@AlArabiya) April 12, 2022
انتشار كثيف لأفراد شرطة نيويورك عقب إطلاق النار في بروكلين
#العربية pic.twitter.com/K8BhwHsXye