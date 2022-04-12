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إطلاق نار وسقوط جرحى والعثور على عبوات ناسفة... ماذا يجري في محطة "مترو" في نيويورك؟ (فيديو)

Lebanon 24
12-04-2022 | 10:30
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أفادت وسائل إعلام أميركية عن إصابة العديد من الأشخاص في إطلاق نار بمحطة مترو أنفاق في نيويورك.

وقال متحدث باسم الدفاع المدني إن إطلاق النار أسفر عن إصابة 13 شخصا كما تم العثور أيضا على "عبوات ناسفة لم تنفجر".
 
ونشرت تعزيزات أمنية كبيرة في شارع 36 والجادة الرابعة في بروكلين حيث وقع الحادث.

كما قامت فرق الإسعاف بعلاج بعض المصابين على رصيف محطة قطارات بروكلين.
 
 
المصدر: سكاي نيوز - العربية
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