عربي-دولي

موسكو تحتج على طرد زغرب لدبلوماسيين روس من كرواتيا

Lebanon 24
12-04-2022 | 15:00
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "المسؤولية عن تبعات طرد 24 من موظفي السفارة الروسية من زغرب تقع بالكامل على عاتق الجانب الكرواتي".
وقالت: "نحتج بشدة على هذه الخطوة غير الودية وغير المحفزة بشكل قاطع، والتي لها تأثير كبير ومدمر على كامل العلاقات الروسية – الكرواتية".
وأضافت: "تقع المسؤولية عن عواقب هذا العمل المعادي لروسيا بالكامل على عاتق الجانب الكرواتي. وستتخذ وزارة الخارجية التدابير المناسبة للرد على هذه الخطوة".
وأشارت وسائل الإعلام في وقت سابق، إلى أن كرواتيا طردت 18 دبلوماسيا و6 أعضاء في الجهاز الإداري والفني، أي ما مجموعه 24 موظفا في السفارة الروسية.
من جهته، قال السفير الروسي لدى زغرب أندريه نيسترينكو، إن "على الموظفين المشمولين بالطرد مغادرة كرواتيا في موعد أقصاه يوم 25 نيسان الجاري".
المصدر: روسيا اليوم
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