"إذا تم توفير بدائل".. رئيسة سلوفاكيا توافق على تسليم أوكرانيا مقاتلات "ميغ-29"

دعمت الرئيسة السلوفاكية سوزانا شابوتوفا نقل مقاتلات من طراز "ميغ 29" إلى أوكرانيا إذا تم توفير "بدائل مناسبة" للقوات الجوية السلوفاكية.وأوضحت شابوتوفا للصحفيين اليوم الثلاثاء: "بداية يجب الوفاء بالشرط الذي كان ساري المفعول أثناء نقل نظام الدفاع الجوي إس-300 (إلى أوكرانيا)، وهو ضمان أمن مجالنا الجوي، ولا سيما في الاتصال مع حلفائنا".وأضافت شابوتوفا: "في هذه الحالة، أعتقد أنه من الطبيعي والصحيح النظر في هذا النوع من المساعدة فيما يتعلق بطائرة ميغ 29، إذا أبدى الجانب الأوكراني اهتماما بهذا الأمر".وأعلنت سلوفاكيا عن نيتها بيع وتسليم أوكرانيا أسلحة إضافية، بينها مدافع هاوتزر ذاتية الحركة، وعدد من الطائرات الحربية.