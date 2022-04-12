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خامنئي: المحادثات النووية تجري على ما يرام

Lebanon 24
12-04-2022 | 16:30
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قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إن المحادثات النووية في فيينا "تجري على ما يرام"، معتبرا أن "الأميركيين هم من وصلوا إلى طريق مسدود وليس نحن".
وكتب خامنئي في سلسلة تغريدات على "تويتر": "تجري الأمور في المفاوضات النووية جيدا، والوفد المفاوض يطلع رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للأمن القومي والآخرين على المستجدات، ويتخذون القرارات ويتقدمون إلى الأمام"، مشيرا إلى أن "وفدنا المفاوض قد صمد حتى اللحظة أمام جشع الطرف المقابل وسوف يستمر في ذلك إن شاء الله".
وأفاد بأنه "في قضية الاتفاق النووي، نكث الأميركيون عهدهم. وقد علِقوا الآن في نكثهم هذا العهد، وهم بالمناسبة من وصلوا إلى طريق مسدود وليس نحن"، مضيفا: "على مسؤولي البلاد ألا ينتظروا المفاوضات النووية خلال وضعهم خطط الأعمال، وليدفعوا بأعمالهم نحو الأمام. لا يكون الأمر أنه لو وصلت المفاوضات إلى نتائج إيجابية أو سلبية، يصاب عملهم بالخلل".

المصدر: روسيا اليوم
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