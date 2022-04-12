4 جرحى في انفجار هز برشلونة

نقلت "وكالة الأنباء الألمانية" (د ب أ) عن دائرة الإطفاء في برشلونة اليوم أن مدير محل تجاري في وسط المدينة تعرض لإصابات بالغة وأصيب 3أخرون إصابات طفيفة إثر انفجار وحريق أعقبه.

وقال ألبرت باليا، نائب عمدة المدينة إن مدير المحل تم نقله إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة.ووردت للشرطة في وقت سابق مزاعم بإهمال مالك المحل التي تقع في حي إيشامبلا ببرشلونة.وذكر باليا إن أمرا قضائيا صدر قبل أيام من الانفجار لإغلاق المحل التجاري، الذي يقع بالقرب من شارع المشاة الشهير "لا رامبلا".ووقع الانفجار قبل الرابعة صباحا بوقت قصير. ونشب الحريق الناجم عن الانفجار في الشقق التي تعلو المحل التجاري، فيما تم إجلاء نحو 15 من سكان الشقق عبر سطح المبنى.