عربي-دولي

بوتين: لا يمكن عزلنا وسنحقّق أهدافنا في أوكرانيا

Lebanon 24
12-04-2022 | 17:51
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في وقت يترقب العالم "الهجوم الكبير" الذي يعتقد أن روسيا ستشنه على شرق أوكرانيا، ربما بعد عيد القيامة المسيحي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن كل أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستتحقق أهدافها، مشيدا بالقتال الشجاع للجيش، ومشددا على أنه من المستحيل عزل روسيا.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عزل بلاده عن العالم "أمر مستحيل"، مشددا على أن "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق مهامها وأهدافها النبيلة، وسننتصر من دون أي شك"، مشيرا إلى أن صدام روسيا مع القوى المناهضة لها في أوكرانيا كان حتميا.
وأدلى بوتين بهذا التصريح خلال زيارة قام بها لمطار فوستوتشني الفضائي في مقاطعة آمور بشرق روسيا، لمناسبة يوم الفضاء، برفقة نظيره البيلاروسي ألكسندر بوكاتشينكو.
وفي أول مؤتمر صحافي له منذ بداية الحرب في 24 فبراير الماضي، شدد بوتين على أن "أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا مفهومة تماما، فهي نبيلة، والهدف الرئيس هو مساعدة شعب دونباس الذي اعترفنا به، واضطررنا إلى القيام بذلك، لأن سلطات كييف، وبتشجيع من الغرب، رفضت الامتثال لاتفاقات مينسك الهادفة الى حل سلمي لقضية دونباس".
ولفت إلى أن "أوكرانيا بدأت تتحول إلى موطئ قدم مناهض لروسيا، وبدأت براعم القومية والنازية الجديدة التي كانت موجودة منذ فترة طويلة، في النمو هناك، وكان صدام روسيا مع هذه القوى أمرا حتميا، لقد كانوا بصدد اختيار التوقيت المناسب للهجوم".
وأشاد بوتين بأداء الجيش الروسي في أوكرانيا، وقال: "يشارك ضباطنا اليوم في العملية العسكرية الخاصة في دونباس، وهم يقدمون المساعدة لجمهوريتي دونباس الشعبيتين، ويتصرفون بشجاعة وكفاءة مهنية وفعالية، ويستخدمون أحدث أنواع الأسلحة التي تتميز بمواصفات فريدة من نوعها، لا مثيل لها".
وإذ شدد على أن بلاده "ستنتصر في أوكرانيا"، أكد بوتين استعداد روسيا للتعاون مع جميع الشركاء الذين يرغبون في ذلك أيضا، وأنها لا تسعى للانغلاق، وأضاف: "لن نعزل أنفسنا. ومن المستحيل عموما فرض عزلة محكمة على أي طرف في العالم الحديث، أما عزل بلد ضخم بحجم روسيا فهو مستحيل بالتأكيد، لذلك سنعمل مع شركائنا الذين يريدون التعاون".

إلى ذلك، طلب رائد الفضاء ألكسندر سكفورتسوف من بوتين باسم زملائه ووكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، تسليم "راية النصر"، التي كانت في المدار، إلى "قائد العملية الخاصة في أوكرانيا".
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