عربي-دولي

ساركوزي يدعم ماكرون في سباق الرئاسة

Lebanon 24
12-04-2022 | 18:03
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أعلن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، اليوم الثلاثاء، تأييده للرئيس الحالي إيمانويل ماكرون قبيل الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية.
وقال ساركوزي: "أعتقد أنه يتمتع بالخبرة اللازمة لأننا نواجه أزمة دولية كبيرة وأكثر تعقيدا من أي وقت مضى".
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