ساركوزي يدعم ماكرون في سباق الرئاسة

أعلن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، اليوم الثلاثاء، تأييده للرئيس الحالي إيمانويل ماكرون قبيل الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية.

وقال ساركوزي: "أعتقد أنه يتمتع بالخبرة اللازمة لأننا نواجه أزمة دولية كبيرة وأكثر تعقيدا من أي وقت مضى".