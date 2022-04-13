عربي-دولي

غير مرغوب فيه بأوكرانيا... رئيس هذه الدولة الأوروبية يلغي زيارته لكييف!

Lebanon 24
13-04-2022 | 00:00
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أُلْغِيَتْ رحلة كان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ينوي القيام بها إلى العاصمة الأوكرانية كييف لأنه على ما يبدو ليس موضع ترحيب من الجانب الأوكراني.

وخلال زيارته الحالية للعاصمة البولندية وارسو، قال شتاينماير إن الرئيس البولندي أندريه دودا اقترح في الأيام الماضية أن يتوجه كلاهما بصحبة رؤساء دول البلطيق: ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، إلى كييف "من أجل وضع وإرسال إشارة قوية للتضامن الأوروبي المشترك مع أوكرانيا".

وأضاف شتاينماير: "كنت مستعدا لذلك، لكن يبدو- كما لاحظت- أن هذا الأمر ليس مرغوبا في كييف". وكانت صحيفة "بيلد" أول من أورد تقريرا عن إلغاء الزيارة.

واعترف شتاينماير الأسبوع الماضي بأخطاء فيما يخص السياسة الروسية خلال منصبه السابق كوزير للخارجية. وكان  شتاينماير وزيراً للخارجية مرتين في حقبة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل ، كان آخرهما من 2013 إلى 2017 ، وقبل ذلك كان رئيسًا لموظفي المستشار السابق غيرهارد شرودر. وخلال هذا الوقت، سعت ألمانيا إلى الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحافظت على علاقات وثيقة في قطاع الطاقة. كما دعم شتاينماير مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 المثير للجدل، والذي انتقد بشدة بشكل خاص من قبل أوكرانيا .
 
المصدر: dw
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