نائب قائد لواء أوكراني: قررنا الاستسلام

عرضت لجنة التحقيق الروسية فيديو لاستجواب نائب قائد اللواء 36 من مشاة البحرية الأوكرانية روستيسلاف لومتيف، ونشرته على قناتها في "يوتيوب".

وقال إنه في ديسمبر 2021 قام ضمن اللواء بمهام في منطقة عمليات القوات المشتركة، ووفقا للأسير، أثناء العملية الخاصة، انتقل كجزء من اللواء إلى مصنع آزوف، حيث تم تطويقهم.وتابع الأسير أثناء الاستجواب: "في ظل تلك الظروف، قررنا تسليم أسلحتنا لتجنب الضحايا غير الضروريين، واستسلمنا".