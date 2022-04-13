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إدارة بايدن توافق على تزويد كييف بمروحيات قتالية

Lebanon 24
13-04-2022 | 05:00
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نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، ليلة الأربعاء، عن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن أعطت الضوء الأخضر لإرسال مروحيات قتالية إلى أوكرانيا.


والمروحيات القتالية التي سترسلها واشنطن إلى كييف ستكون قادرة على التزوّد بصواريخ جو-أرض لتنفيذ هجمات -وفقا لما ذكرته الصحيفة- ضد آليات مدرعة روسية، كما أنه سيتم إرسال آليات نقل جند مدرعة للجيش الاوكراني. 
ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان مسؤولين أميركيين، لرويترز، أنه من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأميركي، الأربعاء، مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، لصد الهجوم الروسي، بقيمة 750 مليون دولار.

وسيتم تمويل المساعدات باستخدام سلطة السحب الرئاسي، التي يمكن بموجبها للرئيس الأميركي أن يأذن بنقل مواد وخدمات من المخزونات الأميركية من دون موافقة الكونغرس للتعامل في حالات الطوارئ.
وقال أحد المسؤولين إن القرارات النهائية بشأن المساعدات التي سيتم إرسالها لا تزال قيد الدراسة.

وقال البيت الأبيض قبل أيام إنه قدم أكثر من 1.7 مليار دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 شباط الماضي.
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