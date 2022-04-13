مارين لوبان: أنا صوت الشعب الفرنسي

وصفت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، الثلاثاء، فرنسا بأنها دولة ستضع أصوات شعبها في قلب العملية السياسية إذا تم انتخابها رئيسة.





وتواجه لوبان الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون في جولة الإعادة الرئاسية في 24 نيسان، وقد احتل المركز الأول وحلت لوبان في المركز الثاني في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، الأحد الماضي، والتي أسقطت 10 مرشحين آخرين.

ويشن كل من ماكرون ولوبان الآن حملة قوية للفوز في الانتخابات التي يمكن أن تقلب نظام الحكم الفرنسي وديناميكيات أوروبا في حالة فوز لوبان.



وفي تغيير جذري، يمكن تمرير قوانين جديدة أو تعديل قوانين قديمة في استفتاء يقترحه المواطنون، وذلك بشروط مثل حصول الاقتراح على 500 ألف توقيع.