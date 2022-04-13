سؤال يشغل العالم: كيف يسيء بوتين الحكم على أوكرانيا إلى هذا الحد؟"

بعد مرور أكثر من ستة أسابيع على حربه ضد أوكرانيا، يشعر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"وخزة الفشل".

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، " سقط الآلاف من القتلى الروس في ساحة المعركة. وشهدت المعارك ثلاثة انسحابات من الخطوط الأمامية للجيش الروسي. كما ولن يغفر ملايين الأوكرانيين لموسكو. وها هي روسيا تعاني من عزلة أكثر من أي وقت مضى، وحققت أهدافا ضئيلة بشكل خطير. يعيد بوتين تجميع صفوفه الآن لتركيز حملته العسكرية على شرق أوكرانيا فيما يُنظر إلى هذه الخطوة، على نطاق واسع، على أنها بدء تطبيق "الخطة ب"، بعد أن فشلت قواته في الإطاحة بالحكومة الأوكرانية أو السيطرة على أكبر مدنها. طوال الوقت، تتزايد الأسئلة حول الكيفية التي يمكن بها لزعيم روسي منغمس في السياسة الأمنية ومعروف عنه استفزازه ضد حماقة حروب تغيير النظام أن يسير نائمًا إلى مثل هذا المستنقع الاستراتيجي. موضوع الخلاف هذا هو مأزق أوسع سيشغل المؤرخين لسنوات: كيف يمكن لروسيا، وهي دولة تربطها علاقات أسرية وثقافية وتاريخية عميقة مع جارتها الغربية، أن تسيء الحكم على أوكرانيا إلى هذا الحد؟"

وتابعت الصحيفة، "يعمل المسؤولون في الولايات المتحدة وأوروبا على إيجاد الإجابة على هذا السؤال. ويقول هؤلاء المسؤولون إن ما يظهر هو صورة لزعيم متعجرف ومعزول، محاط بالتحيزات والمعلومات المشوهة، ويمضي قدما في قرار كارثي دون استشارة مجموعة كاملة من المستشارين. وقالوا إن بوتين اندفع بسرعة إلى أوكرانيا، واثقا من قدرته على تحقيق نصر سريع وتجنب أي انتكاسة داخل النظام الاستبدادي الذي أقامه في الوطن. بناء على افتراضاته: تعود جذور المفاهيم الخاطئة حول أوكرانيا بشكل أساسي إلى الماضي الاستعماري لموسكو. قالت ألينا بولياكوفا، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمركز تحليل السياسة الأوروبية ومقرها واشنطن، "تاريخيًا، لم تكن هناك خبرة عن أوكرانيا في روسيا على الإطلاق. عندما لا تصدق أن بلدًا ما هو بلد حقيقي وأن الشعب هو شعب حقيقي، فلماذا تستثمر أي خبرة في شيء لا تعتقد أنه موجود؟"

ورأت الصحيفة أنه "في الفترة التي سبقت الحرب، استبعد بعض القادة في أوروبا وأوكرانيا احتمال غزو بوتين، لأنهم لم يروا قوات روسية كافية تتجمع على طول الحدود حتى تنجح موسكو في شن هجوم متعدد الجبهات وبالتالي ضمان الإحتلال. ما لم يدركوه هو أن موسكو كانت تغذي افتراضات معيبة للغاية، لا سيما حول ثبات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واستعداد الأوكرانيين للمقاومة، وكانوا يخططون بالفعل لغزو واسع النطاق - مجرد غزو خاطئ. وقال محللون إن العملية حملت البصمات الشخصية لبوتين. قال مارك جالوتي، المحلل الروسي في "ماياك انتليجنس"، "من الواضح أن هذه كانت عملية عسكرية صممها أشباح وليس جنرالات. لا معنى لها من الناحية العسكرية البحتة". وفقًا لمسؤولين أميركيين وأوروبيين، كان بوتين يحافظ على سرية الخطط، حيث كان كبار القادة العسكريين والمستشارين الموثوق بهم غير مدركين أن روسيا ستشن هجومًا".

وأضافت الصحيفة، "قال جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني لأوروبا وأميركا الشمالية، "من الواضح الآن أن مجموعة من الأشخاص لم تخبره بما يحتاج لسماعه ومن الواضح أنه لم يستمع إلى هذه المجموعة عندما أخبرته بأشياء لم يرغب في سماعها". لطالما اعتبر بوتين أوكرانيا المستقلة بمثابة نزوة في انهيار الإمبراطورية السوفيتية يجب التعامل معها شخصيًا. جاءت ثقة بوتين في خبرته الشخصية في أوكرانيا من خلال أطروحة مطولة نشرها الصيف الماضي. يصور المقال الأوكرانيين والروس على أنهم شعب واحد ، لكن تم أخذهم كرهائن من قبل الحكومات الغربية المصممة على جعلهم متطرفين ضد موسكو. قالت أندريا كيندال تيلور، الزميلة البارزة في مركز الأمن الأميركي الجديد، " يؤدي ذلك إلى اعتقاد بوتين وآخرين أنه إذا كان بإمكانك فقط قطع رأس حكومة زيلينسكي، وطرد القيادة السياسية، فسيؤدي ذلك إلى تدفق للمشاعر المؤيدة لروسيا من قبل بقية المجتمع الأوكراني". قال مسؤول أميركي متخصص في روسيا تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة معلومات حساسة، لقد أخطأت روسيا في فهم أوكرانيا "لأن العملية كانت بأكملها تحت قيادة بوتين"."

وبحسب الصحيفة، "أدى افتراض انهيار الحكومة الأوكرانية السريع إلى عملية الغزو، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين وأميركيين وأوروبيين. في الأيام الأولى للحرب، بدأت الأخبار الرسمية الروسية بالفعل في الترويج لفكرة فرار زيلينسكي، حتى عندما نشر مقاطع فيديو من كييف. واقترن مفهوم بوتين الخاطئ عن الضعف الأوكراني بنظرة مبالغة للقوة الروسية. قال مسؤول استخباراتي بارز في حلف شمال الأطلسي: "لديه إيمان راسخ بقدرته على السيطرة على الأحداث". قال ألكسندر جابوف، زميل بارز في مركز كارنيجي في موسكو، إن القيادة الروسية لا ترى أن أوكرانيا، التي كانت تسيطر عليها موسكو ذات يوم، تستحق دراسة دقيقة. قال غابوييف: "كان هناك شعور زائف بالألفة. هذا ما أساءت روسيا فهمه تمامًا"."

وأضافت الصحيفة، "بمجرد إثبات صحة الافتراضات، أثبت الجيش الروسي أنه غير قادر على إعادة تجميع صفوفه، مثقلًا بالوقود والذخيرة والنقل والطعام والمشكلات اللوجستية الأخرى، بالإضافة إلى الجنود المحبطين الذين لم يتم إخبارهم بأنهم على وشك خوض حرب. قال مسؤولون أميركيون وأوروبيون إن الأداء الضعيف لروسيا في المراحل الأولى من الحرب أدى إلى نزاع بين الجيش الروسي ومؤسسات المخابرات والبحث الجاد عن كبش فداء. ما كانت المخابرات الروسية تبلغه بالضبط إلى بوتين فيما يتعلق بأوكرانيا قبل الحرب كان غير واضح، لكن العديد من المسؤولين الأميركيين والأوروبيين قالوا إن مستشاري بوتين المباشرين أبدوا عدم استعدادهم لإعطاء الرئيس الروسي معلومات تتحدى افتراضاته. قال المسؤولون إن الأفراد في المستويات الأدنى في المؤسسة الأمنية الروسية اعتقدوا أن الغزو كان خاطئًا لكن مخاوفهم لم تصل إلى القمة".