قتيل و17 إصابة في نابلس... ماذا حصل؟ (فيديو)

قتل الشاب محمد حسن محمد عساف (34 عاماً) من قرية كفر لاقف في قلقيلية، وأصيب 17 آخرون بجروح مختلفة، بينهم حالة حرجة، عقب دخول القوات الإسرائيلية مدينة نابلس وبلدات بيتا وعوريف واللبن الشرقية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل الشاب بعد إصابته برصاصة في الصدر.

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل لـ"وفا"، بأن خمسة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، وخمسة بـ"المطاط"، ومواطن بحروق جراء إصابته بقنبلة غاز، إضافة إلى إصابة شاب برضوض بعد أن دعسته دورية احتلالية، وثمانية آخرين بحالات اختناق، خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية في محيط قبر يوسف.