هل تعطل الولايات المتحدة الجهود الدبلوماسية العاجلة في أوكرانيا؟

إلى جانب إشعال فتيل الحرب، فإن التصرف الأكثر استهجاناً هو ضمان استمرار الحرب في الوقت الذي يموت فيه المزيد من الناس وسط أمل ضئيل في التوصل إلى نتيجة أفضل.وبحسب موقع "كومون دريمز" الأميركي، "ومع ذلك، هناك العديد من الأدلة التي تشير إلى أن الولايات المتحدة تمنع الحل الدبلوماسي في أوكرانيا. قبل سنوات من الحرب، عندما كانت السبل الدبلوماسية مفتوحة لمنع اندلاعها، بدت الولايات المتحدة بالفعل وكأنها تضع حواجز على الطرق. في عام 2014، واجه الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش خيار التحالف الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي أو مع روسيا. في بلد كان منقسمًا بشكل متساوٍ تقريبًا، كان اختيار أي من الشريكين مثيرًا للانقسام وخطيرًا. ولكن كان هناك مخرج من هذه المعضلة: الحل الوسط كان ممكناً. ما عرضه بوتين يمنع أوكرانيا من حرية الاختيار. يمكن لكل من روسيا والاتحاد الأوروبي العمل اقتصاديًا مع أوكرانيا. لا داعي لوجود معضلة خطيرة. لكن واشنطن والاتحاد الأوروبي رفضا عرض بوتين للسلام. ذكّر الراحل ستيفن كوهين، الأستاذ الفخري للسياسة ومدير الدراسات الروسية في جامعة برينستون، في مقابلة عام 2014 بأن "الاتحاد الأوروبي، بدعم من واشنطن، هو الذي قال في تشرين الثاني للرئيس المنتخب ديمقراطياً لبلد منقسم بشدة، أوكرانيا، "يجب أن تختار بين أوروبا وروسيا"." كان هناك حل دبلوماسي للعامل المحفز لأزمة اليوم، إلا أن الولايات المتحدة رفضته".وتابع الموقع، "أدى هذا الرفض إلى الانقلاب الذي سبب اندلاع الحرب الأهلية بين غرب أوكرانيا ومنطقة دونباس في الشرق ومهد الطريق للأزمة الحالية. في عام 2019، تم انتخاب فولوديمير زيلينسكي على أساس مبدأ تضمن صنع السلام مع روسيا وتوقيع اتفاقية مينسك. عرضت اتفاقية مينسك الحكم الذاتي لمنطقتي دونيتسك ولوغانسك في دونباس التي صوتت لصالح الاستقلال عن أوكرانيا بعد الانقلاب. لقد ساهمت في عرض الحل الدبلوماسي الواعد. لكن في مواجهة الضغط المحلي، سيحتاج زيلينسكي إلى دعم الولايات المتحدة. هذا ما لم يفهمه زيلينسكي، وعلى حد تعبير ريتشارد ساكوا، أستاذ السياسة الروسية والأوروبية في جامعة كنت، لقد "أحبطه القوميون". خرج زيلينسكي عن طريق الدبلوماسية ورفض التحدث إلى زعماء دونباس وتنفيذ اتفاقيات مينسك. بعد أن فشلت واشنطن في دعم زيلينسكي في حل دبلوماسي مع روسيا، فشلت أيضاً في الضغط عليه للعودة إلى تطبيق اتفاقية مينسك. وأضاف ساكوا: "في ما يتعلق بمينسك، لم تمارس الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي ضغوطًا جادة على كييف للوفاء بالجزء الخاص بها من الاتفاقية". على الرغم من أن الولايات المتحدة أيدت مينسك رسميًا، إلا أن أناتول ليفين، زميل باحث كبير في روسيا وأوروبا في معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول، قال "أنهم لم يفعلوا شيئًا لدفع أوكرانيا إلى تنفيذها فعليًا"."وأضاف الموقع، "أعطى الأوكرانيون زيلينسكي تفويضًا لحل دبلوماسي. ولم يلق هذا التفيض أي دعم أو تشجيع من قبل واشنطن. بعد أن منعت الحلول الدبلوماسية قبل الحرب، كانت الولايات المتحدة غائبة عن المفاوضات منذ بدء الغزو الشهر الماضي. إن مقعد الولايات المتحدة الفارغ على الطاولة ملفت للنظر. وقال سكوا "في الحرب الباردة كانت الولايات المتحدة ستأخذ زمام المبادرة باستخدام الدبلوماسية في وضع شبيه للذي نعيشه اليوم. بدلاً من ذلك، من الواضح أن الولايات المتحدة الآن غير مهتمة بمفاوضات السلام - فهي تنتظر هزيمة روسية، على الرغم من خسارة العديد من الأرواح الأوكرانية في هذه العملية". في المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا، وحتى في المحادثات بوساطة تركية، تبدو الولايات المتحدة غير مرئية. وقال السفير تشاس فريمان، الذي خدم 30 عامًا كدبلوماسي أميركي، أن "عدم مشاركة الولايات المتحدة في أي مفاوضات هو معاكس لفن الحكم والدبلوماسية"."وبحسب الموقع، "قدمت أوكرانيا اقتراحًا لتسوية دبلوماسية، بما في ذلك الحياد، لكن وفقًا لما ذكره ليفين، لم تؤيده الولايات المتحدة أو تدعمه، ولم تقدم أي مقترحات خاصة بها. وقال ليفن إن "الولايات المتحدة لم تفعل شيئًا لتسهيل الدبلوماسية". قبل الغزو الروسي، رفضت الولايات المتحدة التفاوض بجدية بشأن الهيكل الأمني الأوروبي الشامل الذي اقترحته روسيا، وبشأن مطلب روسيا بوقف تعدي الناتو على حدودها، على الرغم من أن كل من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والحكومات الأوروبية أخبرت زيلينسكي أنه لا يوجد، في الواقع، أي احتمال لدعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو في المستقبل المنظور. بسبب ضغط القوميين المتطرفين، لم يستطع زيلينسكي تقديم معاهدة للحياد في ذلك الوقت. قال ليفين إنه كان ينبغي على الولايات المتحدة دفع هذه المعاهدة. لكن إدارة بايدن رفضت. وأضاف ليفين أن فرنسا وألمانيا مهتمتان بهذا المسار الدبلوماسي، لكنهما لم تقترحا أيضًا معاهدة حياد لأنهما تخشيان الانشقاق عن الولايات المتحدة. منذ الغزو، صرحت أوكرانيا مرارًا وتكرارًا عن استعدادها للتخلي عن تطلعات الناتو وإعلان الحياد: تنازل رئيسي لحل دبلوماسي. اقترحت أوكرانيا أن يتم فتح باب العضوية في الاتحاد الأوروبي أمامها في حال أغلق باب عضويتها في حلف شمال الأطلسي. وافقت روسيا. وقال فريمان إنه بدلاً من التعقب السريع لها، فإن الاتحاد الأوروبي "يتدحرج ببطء". لم تقل الولايات المتحدة شيئًا داعماً لكنها لا تزال مترددة".وتابع الموقع، "وأعلنت أوكرانيا أنها مستعدة للتفاوض بشأن وضع شبه جزيرة القرم ودونباس. يبدو أن واشنطن لم تدعم هذا السبيل من الدبلوماسية أيضًا، حيث أصر وزير الخارجية أنطوني بلينكين على الحاجة إلى الدفاع عن "المبدأ الأساسي" القائل بأن "دولة لا تستطيع ببساطة تغيير حدود دولة أخرى بالقوة". ثم هناك قضية العقوبات. يجب أن يُربط أي اتفاق سلام رفع تدريجي للعقوبات بوقف العنف والانسحاب الروسي والمزيد من التنازلات الدبلوماسية. إن العقوبات لأجل غير مسمى لن تؤدي إلا إلى تقويض محاولات الحل الدبلوماسي وتقويض وقف إراقة الدماء على الأرض. لحماية أوكرانيا من مزيد من الهجمات الروسية وخسائر الأرواح، طالب زيلينسكي بضمانات أمنية مقابل الحياد. لكن الغرب سيكون مترددًا في إعطاء ضمانات شبيهة بالمادة 5 لبعض الأسباب نفسها التي جعلته مترددًا في منح أوكرانيا الانضمام إلى الناتو. يشير ليفين، مع ذلك، إلى أن إحدى الطرق لمنح أوكرانيا ضمانات ضد الغزو الروسي في المستقبل، والدمار، وفقدان الأرواح الأوكرانية ستكون ضمان إعادة فرض العقوبات".وبحسب الموقع، "للمفاوضات فرصة أكبر للنجاح بمشاركة واشنطن. لكن حتى الآن، لم تقل الولايات المتحدة فقط أنها لن تضغط على أوكرانيا للتفاوض فحسب، خاصة وأن التقارير المتعلقة بجرائم الحرب على الأرض لا تزال تهيمن على عناوين الأخبار، بل إنها تثبط عزيمتها. من الأحداث التي أدت إلى اندلاع الحرب وصولاً إلى محادثات السلام الأخيرة، قد تعيق الولايات المتحدة المفاوضات بدلاً من تشجيعها وتسهيلها، ويبدو أنها صامدة لتحقيق نتيجة مفضلة بينما يتصاعد العنف على الأرض وسط زيادة معاناة الناس".