عربي-دولي

تصريح إيراني جديد عن مقتل سليماني... هذا ما قاله مسؤول كبير

Lebanon 24
13-04-2022 | 06:30
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قال محمد باكبور قائد القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني، إنه "حتى لو قُتل جميع القادة الأميركيين فلن يكون هذا كافيا للثأر لمقتل قاسم سليماني".

وأضاف باكبور: "علينا أن نتبع خطى سليماني ونثأر لمقتله بطرق أخرى".
المصدر: العربية
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الجرس الثوري

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