19
o
بيروت
25
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
تصريح إيراني جديد عن مقتل سليماني... هذا ما قاله مسؤول كبير
Lebanon 24
13-04-2022
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال محمد باكبور قائد القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني، إنه "حتى لو قُتل جميع القادة الأميركيين فلن يكون هذا كافيا للثأر لمقتل قاسم سليماني".
وأضاف باكبور: "علينا أن نتبع خطى سليماني ونثأر لمقتله بطرق أخرى".
المصدر: العربية
مواضيع ذات صلة
حاولت طعن صديقها أثناء موعد غرامي... والسبب قاسم سليماني!
Lebanon 24
حاولت طعن صديقها أثناء موعد غرامي... والسبب قاسم سليماني!
13/04/2022 15:53:16
13/04/2022 15:53:16
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة هوليوودية.. طعنت رجلا أثناء علاقة غرامية انتقاماً لسليماني!
Lebanon 24
جريمة هوليوودية.. طعنت رجلا أثناء علاقة غرامية انتقاماً لسليماني!
13/04/2022 15:53:16
13/04/2022 15:53:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير في معرض الكتاب - بيروت وتكسير صورة قاسم سليماني (فيديو)
Lebanon 24
إشكال كبير في معرض الكتاب - بيروت وتكسير صورة قاسم سليماني (فيديو)
13/04/2022 15:53:16
13/04/2022 15:53:16
Lebanon 24
Lebanon 24
جون بولتون لـ"الحدث": قاآني يواصل السّير على خطى سليماني وهذا أمر مقلق
Lebanon 24
جون بولتون لـ"الحدث": قاآني يواصل السّير على خطى سليماني وهذا أمر مقلق
13/04/2022 15:53:16
13/04/2022 15:53:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الجرس الثوري
سليماني
تابع
الأكثر قراءة
توتر كبير في البقاع.. جريمة تهزّ مجدل عنجر وتفتح اشتباكات عنيفة!
Lebanon 24
توتر كبير في البقاع.. جريمة تهزّ مجدل عنجر وتفتح اشتباكات عنيفة!
13:05 | 2022-04-12
12/04/2022 01:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير يكشف.. لهذا السبب ارتفع سعر الدولار بقوّة اليوم
Lebanon 24
خبير يكشف.. لهذا السبب ارتفع سعر الدولار بقوّة اليوم
15:12 | 2022-04-12
12/04/2022 03:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هل نقلت شخصية بارزة بالطوافة الى المستشفى؟
Lebanon 24
هل نقلت شخصية بارزة بالطوافة الى المستشفى؟
01:46 | 2022-04-13
13/04/2022 01:46:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل غير متوقعة وتُكشف للمرة الأولى عن طلاق معتصم النهار وزوجته.. خانها مع إعلامية شهيرة!
Lebanon 24
تفاصيل غير متوقعة وتُكشف للمرة الأولى عن طلاق معتصم النهار وزوجته.. خانها مع إعلامية شهيرة!
01:00 | 2022-04-13
13/04/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات في صحراء الشويفات.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
اشتباكات في صحراء الشويفات.. ماذا حصل؟
15:36 | 2022-04-12
12/04/2022 03:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:30 | 2022-04-13
أستراليا تطلب من جزر سليمان عدم التوقيع على اتفاق أمني مثير للجدل مع الصين
08:00 | 2022-04-13
ماكرون يخالف بايدن مجددا حول الحرب في أوكرانيا... هذا ما قاله
07:30 | 2022-04-13
العراق.. مذكرة قبض بحق زعيم الحركة "الصرخية المتطرفة"
07:00 | 2022-04-13
تحذير للمتعافين من "كورونا"... آثار جانبية "مفاجئة ومميتة" قد تصيبكم!
06:00 | 2022-04-13
قتلى أوروبيون ومصريون في حادث سير مروع في أسوان
05:30 | 2022-04-13
هل تعطل الولايات المتحدة الجهود الدبلوماسية العاجلة في أوكرانيا؟
فيديو
بايدن في موقف محرج مرّة جديدة... خلط بين "الملاحقة الجنائية" و"الدعارة" (فيديو)
Lebanon 24
بايدن في موقف محرج مرّة جديدة... خلط بين "الملاحقة الجنائية" و"الدعارة" (فيديو)
16:00 | 2022-04-12
13/04/2022 15:53:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة في وضح النهار... تمّ تنويمها من قبل عصابة باستخدام طعام يحتوي على منوّم! (فيديو)
Lebanon 24
سرقة في وضح النهار... تمّ تنويمها من قبل عصابة باستخدام طعام يحتوي على منوّم! (فيديو)
14:00 | 2022-04-12
13/04/2022 15:53:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي المغامرات... تعرفوا إلى سيارة "نيسان" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي المغامرات... تعرفوا إلى سيارة "نيسان" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-04-12
13/04/2022 15:53:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact