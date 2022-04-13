تصريح إيراني جديد عن مقتل سليماني... هذا ما قاله مسؤول كبير

قال محمد باكبور قائد القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني، إنه "حتى لو قُتل جميع القادة الأميركيين فلن يكون هذا كافيا للثأر لمقتل قاسم سليماني".



وأضاف باكبور: "علينا أن نتبع خطى سليماني ونثأر لمقتله بطرق أخرى".